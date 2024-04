Si bien la tendencia es alcista, ciertos factores encendieron las alarmas a nivel productivo: El primero tiene que ver con la sequía prolongada, que viene afectando a nuestro país, que se extendió por 3 años, lo que llevó a una elevada disminución en la productividad de las plantaciones. Este factor evidenció la falta de tecnología de riego en muchos de los montes, lo que llevó a que no se pudiera mantener el nivel óptimo de humedad de los suelos y las reservas de agua se fueran agotando, estas condiciones edáficas concluyeron en un menor nivel de producción tanto en tamaño como en cantidad de nueces por planta. En este sentido las sucesivas olas de calor a lo largo de la primavera y el verano aportaron a esta disminución productiva.

De estas condiciones de altas temperaturas y falta de lluvias, la única región que no vio tan afectada fue el NOA que logró mantener buenos rindes.

Muchas plantaciones tienen un bajo nivel de productividad debido a la sumatoria de cuestiones en el manejo del monte (sistemas de riego, fertilización y sanidad, polinización por citar ejemplos).

Plantaciones de Pecán.

Hay un trabajo de extensión muy interesante que vienen realizando desde hace varios años el Clúster y la cámara Argentina de productores de Pecán (también el INTA realiza un buen trabajo de extension), para que los productores conozcan las necesidades de las plantaciones en el momento adecuado. El asesoramiento y la incorporación de paquetes tecnológicos deben estar al día para lograr los resultados esperados a la hora de la cosecha.

Y por último, más que nada en la zona central, las cotorras jugaron un rol importante a la hora de definir los rendimientos por planta. La disponibilidad de otros recursos más comunes en la dieta ha sido escasa por las condiciones climáticas que no permitieron el normal crecimiento de semillas y frutas. Este último es un tema muy importante a tener en cuenta y trabajar en conjunto con las autoridades provinciales y municipales de cada región.



1. CUÁNTAS TONELADAS SE EXPORTAN Y CUÁNTAS SE DESTINAN AL MERCADO INTERNO



En términos generales, el 50% de la producción se exporta y 50% se destina al mercado interno.En la campaña 2022 se exportaron cerca de 1.200 toneladas (80% pecán pelado y 20% pecán con cáscara)

Estadísticas por Región.





2. A QUÉ PAÍSES EXPORTA LA ARGENTINA



Sudeste Asiático (Vietnam, Hong Kong, Tailandia con destino principalmente a China), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto), Rusia, Turquía, Europa, Estados Unidos y Brasil.



3. CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE NUECES A NIVEL GLOBAL



Según el INC (The International Nut and Dried Fruit Council o Consejo Internacional de Nueces y Frutas Secas) después de la producción récord en de la temporada 2020/2021 que alcanzó las 166.362 toneladas de pecán, se estima que en 2022/23 la producción mundial llegó a 154.266 toneladas, un incremento del 9% respecto al año anterior.

México y Estados Unidos continuaron siendo los mayores productores, con una participación 44% y 40% respectivamente, seguidos por Sudáfrica, China y Brasil.

En 2021, un total de 88.565 toneladas de pecan pelado fueron comercializados a nivel mundial, marcando un nuevo récord. Como principal productor, Norteamérica (México y Estados Unidos) aún representan la mayoría de las exportaciones. El grueso de los envíos de México (96%) fueron a Estados Unidos, mientras que la Unión Europea + el Reino Unido (44%), Canadá (18%) y México (14%) fueron los principales mercados de destino de los pecanes estadounidenses.

En cuanto al pecán con cáscara, se exportaron 73.334 toneladas en 2019, con Estados Unidos, México y Sudáfrica representando el 45%, 29% y 25%, respectivamente. China fue el principal comprador de pecán con cáscara, representando el 52% de las importaciones totales.

El consumo de nuez pecan (pelada) es tradicional en los países productores y del hemisferio norte; en Holanda se registra un consumo estimado de 288 gr/habitante/año, mientras que en México es de 279 gr/habitante/año y en EEUU se estima que el consumo es de 225 gr/habitante/año. Fuente: Consejo Internacional de Frutos Secos (INC). En nuestro país dicho valor ronda los 10 gramos (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca – 2019).