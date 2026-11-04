El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reconoció como "un alivio" el anuncio del Gobierno nacional sobre la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, una medida que la entidad reclamaba, aunque sin embargo aseguró que debe estar acompañada de "financiamiento productivo, facilidades de pago y recuperación del mercado interno".

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Luego del anuncio que realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), Rosato destacó la importancia de continuar con medidas que “permitan aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas”.

“Desde IPA venimos reclamando esta medida porque muchas industrias enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones en un contexto de caída de la actividad y problemas de financiamiento”, sostuvo.

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En este sentido, recordó que habían solicitado públicamente en agosto la suspensión de los embargos fiscales durante un año "como parte de una agenda de medidas urgentes para preservar la continuidad de las empresas industriales”.

A su vez, indicó que resulta “fundamental” conocer el alcance de la decisión anunciada, especialmente si comprende “únicamente” nuevos embargos o “también contempla la situación de las empresas que ya tienen cuentas afectadas”.

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“La suspensión puede darle tiempo a una empresa, pero no resuelve por sí sola las deudas acumuladas ni recupera sus ventas. Necesitamos planes de pago que realmente puedan cumplirse, financiamiento accesible y condiciones para sostener la producción”, planteó Rosato.

Por otro lado, según el último informe del Observatorio IPA, la industria manufacturera mantiene el 41,5% de su capacidad instalada sin utilizar y acumula una pérdida de 108.522 empleos formales desde diciembre de 2023, con datos que se encuentran disponibles hasta julio de este año.

Para Rosato, dichos indicadores muestran que las dificultades financieras de las PyMEs forman parte de un problema productivo más amplio que requiere respuestas complementarias.

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