Cocó Galli y Luis Caro presentan “Que no vengan a mi velorio” en una función solidaria
El espectáculo poético-musical se realizará el 29 de mayo en Espacio Cova y la entrada será a beneficio del Hogar Nazareth.
El espectáculo poético-musical se realizará el 29 de mayo en Espacio Cova y la entrada será a beneficio del Hogar Nazareth.
Será el 6 de octubre de 11 a 17 y la entrada cuesta 2500 pesos. También estarán presentes la Guardia del Mar, diferentes Reinas y la Banda del Ejército.
Fue durante el evento solidario “Noche Azul”. El dinero reunido será destinado a financiar test preventivos, campañas de concientización y programas científicos.