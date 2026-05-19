La representación poética y musical “Que no vengan a mi velorio”, con textos y dramaturgia de Cocó Galli, música de Luis Caro y dirección de Marta Sol Bendahan, tendrá una función solidaria el próximo viernes 29 de mayo a las 20 en Espacio Cova, ubicado en Funes 2146.

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La propuesta artística pone en escena a una mujer atravesada por emociones como la soledad, la ilusión, el amor y el desasosiego, acompañada por textos y canciones que buscan abrir nuevos encuentros y reflexiones.

“Hay que cambiar la vergüenza de lugar”, expresa Cocó Galli en el espectáculo, mientras Luis Caro acompaña con guitarra y voz en una puesta de tono íntimo y sensible.

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La función será a beneficio del Hogar Nazareth, por lo que la entrada consistirá en la donación de artículos de higiene personal y elementos de limpieza. Entre ellos se solicitan cepillos de dientes, jabones de tocador, pasta dental, desodorantes, trapos de piso, lavandina y detergente.

Todo lo recaudado será destinado al hogar ubicado en Balcarce 5036, que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad.

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La propuesta combina teatro, poesía y música en vivo en una jornada solidaria que busca unir el arte con la ayuda comunitaria.