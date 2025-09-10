La Fundación GEDYT organizó la Noche Azul, un evento solidario realizado en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, con el objetivo de recaudar fondos para la prevención y concientización del cáncer de colon, el segundo tipo de cáncer más prevalente en Argentina. Con la participación de más de 200 personas, entre destacadas personalidades y funcionarios, se lograron recaudar más de $265.000.000, que serán destinados a financiar test preventivos, campañas de concientización y programas científicos.

Ads

El evento, organizado por BE PLAN, contó con la presencia de reconocidas figuras del espectáculo, la música y el periodismo, como Guillermo Coppola, Guillermo Andino, José María Muscari, Hilda Lizarazu, Mariana Fabbiani, Liliana Parodi, Florencia de la V, Luis Novaresio, Carlos Pagni, Adrián Cormillot, Barbie Simons, Gabriela Sari, Gisela Busaniche, Osvaldo Gross, Guillermo Capuya, Jorge Tartaglione, Jairo Straccia y Guillermo Lobo.

También asistieron funcionarios del Ministerio de Salud de San Luis y Jujuy, el diputado Pablo Donati, Esteban González Ballerga, jefe de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín, y el ex ministro Lino Barañao, entre otros.

Ads

Puede interesarte

Luis Caro, presidente de Fundación GEDYT, destacó que el Fondo Común de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Colon “es el corazón de nuestro trabajo y lo que nos permite financiar test preventivos, campañas de concientización y programas científicos. Queremos que la prevención llegue a cada rincón del país, incluso donde hoy parece imposible. El cáncer de colon es el segundo en incidencia y mortalidad en Argentina, pero es altamente prevenible si se lo detecta a tiempo. Por eso cada gesto de apoyo se convierte en una oportunidad de vida”.

Por su parte, María Emilia Caro, directora ejecutiva de la Fundación, expresó que lo que se vivió esa noche “es más que un encuentro solidario: es un acto político en el mejor sentido de la palabra, porque nos reunimos para garantizar un chequeo allí donde hoy no llega, para asegurar que quienes más lo necesitan tengan acceso a la prevención. Y por eso trabajamos cada día: para que un test que puede salvar vidas llegue a todos, porque para nosotros la prevención no es un privilegio, es un derecho”.

Ads

Al cierre del evento, Fundación GEDYT anunció que implementará acciones de detección y prevención del cáncer de colon en el Hospital de Clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, Buenos Aires, con el objetivo de brindar asistencia sanitaria a las personas que más lo necesitan.