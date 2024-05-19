Cáncer de Colon, más miedo al estudio que a la enfermedad
El coordinador del sector de Gastroenterología de la Clínica Colón, Rubén Lozzi, lo relacionó con que los pacientes le temen a la colonoscopia, que "aún es tabú".
El coordinador del sector de Gastroenterología de la Clínica Colón, Rubén Lozzi, lo relacionó con que los pacientes le temen a la colonoscopia, que "aún es tabú".
El 29 de marzo se realiza la sexta edición de Caminemos Juntos, que este año incorpora chip de medición y premios económicos.
En Argentina mueren alrededor de 20 personas por día y el 60% de los tumores de colon se diagnostican en etapas avanzadas.
Hoy se conmemora y por ello, el doctor Emilio Pollastri, senior de la Asociación Argentina de Cirugía, pone énfasis en el diagnóstico adecuado que se debe realizar para poder llegar a tiempo a la cura.
El 31 de marzo se desarrollará una correcaminata que buscará concientizar y ayudar a prevenir esta patología que afecta a hombres y mujeres a partir de los 50 años.