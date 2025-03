En su quinta edición, la tradicional Caminata Solidaria por el Cáncer de Colon sigue creciendo tanto en participación como en su impacto. Las inscripciones ya están abiertas en el Centro de Estudios Digestivos, ubicado en Mitre 2951, donde se recibirán alimentos no perecederos que serán donados a una fundación. Las mismas están disponibles de lunes a viernes, de 8 a 20.

"En esta oportunidad habrá tramos de 5K y de 10K. El año pasado llenamos las vacantes con 300 inscriptos y eso fue lo que nos empujó este año a aumentar la línea de exigencia con un tope de 600 lugares, de los cuales ya vamos 400. Faltan 20 días para el evento así que calculamos que se va a llenar", indicó a El Marplatense Martin Dolan, presidente de la Fundación CED.

"Si bien la carrera no tiene fines competitivos sino solidarios, siempre alguno sale con ganas de competir así que invitamos a todos los que quieran participar", afirmó.

Puede interesarte

En detalle, el referente destacó que por año, mueren 12 personas por día con cáncer de colon y en ese marco destacó: "La importancia de estas campañas es la concientización por el nivel de mortalidad que tiene. Es una de las principales muertes relacionadas por cáncer, tanto en hombre como en mujer pero existen métodos de prevención, es por eso que nosotros desarrollamos acciones".

"Se puede prevenir con maneras sencillas y no invasivas, como lo es la sangre oculta en materia fecal o una colonoscopía. Es importante porque el cáncer de colon no nace como tal, sino como una lesión precursora, un pólipo que crece en el interior del colon del intestino grueso y con el tiempo si uno no lo saca, ese se transforma en aproximadamente 10 años en un cáncer".

"El problema llega ahí, cuando se diagnostica y de forma tardía. Cirugía, tratamientos oncológicos, queremos evitar eso, dar un paso antes con los métodos de prevención y así, detectar al pólipo cuando todavía es chiquito", dijo.

"Esto puede ser esporádico o por factores hereditarios, personas con predisposición a desarrollarlo. En esos pacientes que indican esa información, uno debe estar más alerta y la prevención debe hacerse en edades más tempranas", concluyó.