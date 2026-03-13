El cáncer de colon es la segunda causa de mortalidad por tumores en la Argentina y tiene una característica que lo distingue: es prevenible. Esa es la premisa que sostiene Caminemos Juntos, el evento que el 29 de marzo celebra su sexta edición con una caminata y carreras de 5 y 10 kilómetros.

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"El objetivo es que la gente tenga en mente que este es un tumor frecuente, es la segunda causa de mortalidad y lo más importante es que es prevenible", explicó Gastón Jury, presidente de la Fundación CED, organizadora del evento, en diálogo con El Marplatense.

El punto médico central es la llamada secuencia pólipo-tumor. El cáncer de colon se desarrolla a partir de un pólipo, una lesión inicialmente benigna que puede extirparse mediante colonoscopia antes de convertirse en tumor maligno. El problema es que en sus etapas iniciales no produce síntomas, lo que hace que muchos pacientes lleguen tarde al diagnóstico. Por eso, Jury insiste en un mensaje simple: los mayores de 45 años deben preguntarle a su médico clínico, ginecólogo o gastroenterólogo si corresponde realizarse el estudio.

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La sexta edición del evento incorpora novedades respecto a las anteriores: las carreras tendrán medición con chip y tiempos oficiales, y habrá premios económicos para los ganadores. Al cierre de esta nota, ya había 320 inscriptos para las pruebas atléticas. La caminata, en tanto, mantiene como requisito de inscripción un alimento no perecedero destinado a la Fundación Infancia en Riesgo. Este año, además, se medirá por segundo año consecutivo la huella de carbono generada por el evento.

La fecha no es casual: el 31 de marzo es el Día Internacional del Cáncer de Colon, y la caminata se realizará dos días antes. El año pasado, el evento tuvo una cobertura que según los organizadores alcanzó a unas 500.000 personas a través de medios tradicionales y redes sociales.

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La concentración será a partir de las 8 de la mañana. Además de las carreras y la caminata, habrá música y sorteos. La inscripción para la carrera y caminata se realiza de manera online a través del Instagram oficial de la Fundación (@fundacionced).