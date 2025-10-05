El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ordenanza para instituir el 31 de marzo de cada año como el “Día Municipal de Lucha contra el cáncer de colon” en el Partido de General Pueyrredon.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada radical se explicó “que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado al 31 de marzo como el Día Mundial de Lucha contra el cáncer de colon”.

Y en ese sentido, se remarcó que “de acuerdo con datos internacionales, el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo, representando aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer y siendo la segunda causa de muerte relacionada con esta enfermedad”.

Además, se puntualizó que “esta patología afecta predominantemente a personas mayores de 50 años, siendo la edad un factor de riesgo determinante. Diversos factores asociados al estilo de vida, como el consumo excesivo de carnes procesadas, la baja ingesta de frutas y verduras, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, incrementan el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal”.

“El diagnóstico suele realizarse en estadios avanzados de la enfermedad, lo que limita las opciones terapéuticas y reduce las posibilidades de sobrevida. La prevención primaria, basada en la promoción de hábitos saludables y la reducción de factores de riesgo, junto con la detección precoz mediante estudios específicos, puede disminuir significativamente la incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal”, se añadió.

A su vez, se remarcó que “este proyecto se basa tanto en visibilizar la enfermedad como en la prevención activa. El lema elegido, ´Prevenir es la cura´, pone en el centro del debate la necesidad de promover los controles periódicos, las campañas de información sobre síntomas y los hábitos saludables de alimentación y actividad física que contribuyen directamente a reducir los factores de riesgo”.

Al mismo tiempo, desde la UCR se detalló que establecer una fecha conmemorativa en el calendario local tiene como objetivo:

Fomentar políticas públicas sanitarias preventivas, articuladas con centros de salud, hospitales, organizaciones civiles y profesionales médicos; Promover charlas, jornadas de sensibilización y estudios médicos gratuitos o de bajo costo, con énfasis en la detección temprana; Visibilizar en el ámbito educativo y comunitario la importancia del autocuidado, la consulta médica a tiempo, y la desestigmatización de los chequeos preventivos como la colonoscopía; Rendir homenaje a pacientes y profesionales que trabajan cotidianamente en la lucha contra el cáncer colorrectal.

“Es fundamental la institucionalización de la fecha en el calendario local para visibilizar, concientizar y prevenir el cáncer de colon a partir de acciones positivas para la comunidad”, se subrayó en la iniciativa.