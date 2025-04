Marzo fue el mes destinado desde los espacios sanitarios a la prevención sobre el cáncer de colon, una enfermedad sumamente frecuente, que con la debida atención y cuidados, se puede llegar a atender con resultados positivos en la mayoría de los casos. De todos modos hay que estar atento y hacer las consultadas adecuadas, ya que como señalan las estadísticas “es la segunda causa de muerte por cáncer en Argentina”.

El gastroenterólogo y coordinador del Servicio de Gastroenterología de la Clínica Colón, Darío Lozzi, arrojó ese dato pero advirtió: “Sin embargo, podemos prevenir prácticamente nueve de cada diez tumores de colon si nos lo proponemos y tomamos conciencia de esta enfermedad y de la frecuencia que tiene”.

Para eso, dijo en diálogo con +Chance por La 100 Mar del Plata, que es “fundamental hacer lo que se llama la prevención primaria, que es tener hábitos saludables: comer sano, reducir la ingesta de alcohol, no fumar, hacer actividad física sostenida, mantener el peso, no tener sobrepeso”.

En cuanto a lo que es prevención secundaria, el especialista señaló que se trata de “encontrar lesiones premalignas que se pueden detectar perfectamente, que son los pólipos o adenomas. Resecando esos pólipos o adenomas en el procedimiento que nosotros llamamos videocolonoscopia, que nos permite hacer el diagnóstico de estas lesiones tempranas y al resecarlas evitamos que ahí aparezca un tumor”.

Lozzi advirtió que toda persona de más de 50 años que no tenga síntomas “tiene que consultar” porque “cuando hay síntomas, ya muchas veces hay una lesión avanzada. La mayoría de los pólipos no producen ningún síntoma”. Entre estos, nombró “el sangrado en la materia fecal, las modificaciones en el hábito intestinal, dolor abdominal, cansancio, anemia, pérdida de apetito. Todos estos son síntomas que nos tienen que alertar y hacer consultar rápidamente al médico”.

Para atender esta enfermedad a tiempo, el gastroenterólogo confió que se puede hacer un examen no invasivo, “que es el examen de sangre oculta en materia fecal, que es para grandes poblaciones y en realidad tiene una vigencia de un año. La colonoscopia, a diferencia de esto, tiene una vigencia mayor y, por supuesto, es un estudio que no sólo nos permite hacer el diagnóstico de estas lesiones premalignas, sino también resecarlas”.

CAMPAÑA

Durante marzo la Clínica Colón llevó adelante una campaña para que aquellas personas que no tuvieran obra social puedan hacerse los tests. Lozzi aseguró que si bien marzo terminó, la campaña sigue hasta que se agote el stock de cien tests. “Es para personas que no tienen acceso a la medicina privada, que no tienen obra social y que tengan o no tengan síntomas, solamente teniendo 50 años o más, se tienen que presentar al Servicio de Gastroenterología y ahí nosotros los direccionamos al laboratorio para hacerlo”, explicó.

De todos modos el facultativo detalló que “estamos haciendo todos los días consultas” y “más o menos ya tenemos la mitad aproximadamente realizado”. No obstante, pidió “que se siga acercando la gente. Cuando no tengamos más lo vamos a comunicar también para no generar falsas expectativas. Es muy importante, el que le dé positivo a su tiempo después le diremos, lo orientaremos cómo tiene que seguir”.