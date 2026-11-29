Si bien Mar del Plata se caracteriza por su clima moderado y la influencia del océano Atlántico, hubo jornadas en las que el calor desafió todas las expectativas. Desde los sofocantes veranos de la década del 50 hasta los registros más recientes, la ciudad protagonizó episodios que quedaron en la memoria de vecinos y turistas.

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Este lunes se cumplirán 39 años de aquella jornada del 30 de noviembre de 1987, cuando Mar del Plata alcanzó los 35,7 grados, la máxima histórica para ese mes dentro del período comprendido entre 1961 y 2023.

Sin embargo, el 14 de enero de 2022, la ciudad vivió el día más caluroso de su historia. El termómetro alcanzó los 42,4 grados, la temperatura más elevada desde el inicio de los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en 1931.

Aquella jornada se produjo en el contexto de un fenómeno de calor extremo que afectó a gran parte del territorio argentino y estableció nuevas marcas en numerosas localidades.

Hasta entonces, el récord marplatense pertenecía al 28 de enero de 1957, cuando la temperatura trepó hasta los 41,6 grados. Incluso la mínima fue inusualmente elevada: 25 grados. La marca permaneció imbatida durante casi 65 años.

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Otro antecedente se remonta al 5 de enero de 1953, cuando se registraron 39,8 grados. Décadas más tarde, el 18 de enero de 2014, la ciudad alcanzó los 39,5 grados.

También resulta emblemático el último día de 1975, cuando los marplatenses despidieron el año con una temperatura de 39,4 grados, una marca excepcional para diciembre.

Más recientemente, el 10 de febrero de 2025, la máxima llegó a los 39,9 grados, estableciendo un nuevo récord para ese mes dentro de la serie meteorológica iniciada en 1961.

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Entre las jornadas de calor más significativas de la historia marplatense se destacan:

* 5 de enero de 1953: 39,8 °C.

* 28 de enero de 1957: 41,6 °C.

* 31 de diciembre de 1975: 39,4 °C.

* 30 de noviembre de 1987: 35,7 °C.

* 18 de enero de 2014: 39,5 °C.

* 13 de enero de 2022: más de 39 °C.

* 14 de enero de 2022: 42,4 °C.

* 10 de febrero de 2025: 39,9 °C.

La magnitud de estos acontecimientos se aprecia al compararlos con los valores climáticos habituales de la ciudad. Entre 1991 y 2020, la temperatura máxima media de noviembre fue de 21,7 grados; la de diciembre, de 25,2; y la de enero, de 26,4.

Así, mientras Mar del Plata se prepara para recibir un nuevo verano, los archivos meteorológicos permiten recuperar aquellas jornadas en las que ni la cercanía del mar fue suficiente para moderar el calor y en las que La Feliz alcanzó temperaturas propias de las regiones más cálidas del país.