Mucho antes de convertirse en uno de los principales destinos turísticos de Argentina, Mar del Plata fue el refugio veraniego de las familias más poderosas del país. En aquella ciudad de calles tranquilas, grandes residencias y playas prácticamente desiertas, un establecimiento se convirtió en símbolo de lujo y exclusividad: el histórico Bristol Hotel.

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Hotel Bristol, fines del siglo XIX. Fotos Viejas Mar del Plata.

Sus puertas se abrieron el 8 de enero de 1888, apenas catorce años después de la fundación oficial de Mar del Plata. Impulsado por José Luro, hijo de Pedro Luro, junto con otros empresarios, el proyecto buscaba ofrecer un alojamiento de categoría internacional a quienes comenzaban a elegir la costa atlántica para pasar sus vacaciones.

Bristol Hotel, año 1890. Archivo General de La Nación.

La inauguración fue un acontecimiento social de enorme relevancia. Entre las personalidades que participaron estuvieron Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, Dardo Rocha y el entonces gobernador bonaerense Máximo Paz. La presencia de estas figuras reflejaba el prestigio que comenzaba a adquirir la ciudad entre los sectores más influyentes de la sociedad argentina.

Imagen: Archivo General de La Nación. Imagen coloreada artificialmente. Salón comedor del Bristol Hotel.

En sus comienzos, el establecimiento contaba con 67 habitaciones, pero el crecimiento de la demanda llevó a sucesivas ampliaciones. Con el tiempo, el complejo llegó a extenderse por tres manzanas del centro marplatense, con pabellones, salones de baile, comedores y espacios especialmente diseñados para reuniones sociales.

El lujo estaba presente en cada rincón del Bristol. Sus instalaciones incluían muebles de caoba, mármoles importados, alfombras persas y vajilla de porcelana europea. También disponía de salas de lectura, billares y sectores destinados al entretenimiento de sus distinguidos visitantes.

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Comedor Bristol Hotel. Fotos Viejas Mar del Plata. Imagen coloreada artificialmente.

Una de sus particularidades más sorprendentes era la existencia de pasadizos subterráneos que comunicaban diferentes edificios del complejo. Estas conexiones facilitaban la circulación entre las dependencias y formaban parte de una infraestructura poco habitual para los establecimientos hoteleros de aquella época.

El Bristol también incorporó adelantos tecnológicos que resultaban excepcionales a fines del siglo XIX, entre ellos un sistema de iluminación eléctrica abastecido por una usina propia.

Durante décadas, sus salones fueron escenario de fiestas, banquetes y encuentros de la alta sociedad. Las familias acomodadas viajaban desde Buenos Aires y otras ciudades, muchas veces acompañadas por personal de servicio, para disfrutar de extensas temporadas junto al mar.

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El hotel no solo ofrecía alojamiento: representaba una forma de vida marcada por la elegancia, las relaciones sociales y el prestigio económico. Hospedarse allí significaba formar parte de un círculo selecto que había encontrado en Mar del Plata su principal punto de encuentro durante el verano.

Sin embargo, aquella época comenzó a desvanecerse con las transformaciones económicas y sociales del siglo XX. La crisis de 1930, los cambios en las costumbres de los sectores más acomodados y el desarrollo de nuevas modalidades turísticas contribuyeron al progresivo declive del establecimiento.

Finalmente, en 1944 el Bristol Hotel cerró definitivamente sus puertas, poniendo fin a más de medio siglo de historia. Sus construcciones permanecieron durante algunos años, hasta que fueron demolidas y el paisaje urbano comenzó a transformarse. Parte de aquellos terrenos sería ocupada posteriormente por el complejo Bristol Center.

Aunque ya no quedan sus imponentes salones ni las habitaciones que alojaron a figuras destacadas de la historia nacional, su recuerdo continúa vinculado al nacimiento de Mar del Plata como destino turístico.

El Bristol Hotel fue mucho más que un alojamiento de lujo: representó el comienzo de una transformación que convirtió a una pequeña localidad costera en uno de los balnearios más importantes de la Argentina.