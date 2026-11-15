Mucho antes de que Mar del Plata se consolidara como uno de los principales destinos turísticos de Argentina, las carreras de caballos formaban parte de sus grandes acontecimientos sociales. Elegantes tribunas, apuestas, jinetes reconocidos y visitantes llegados desde Buenos Aires daban vida a un espectáculo que, durante décadas, ocupó un lugar destacado en los veranos de la ciudad.

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“Jockey Club Mar del Plata. Hipódromo. Foto Álbum Bonnin. Tomo III”. José Alberto Lago. Tomada de Fotos Viejas Mar del Plata.

Lo que pocos saben es que Mar del Plata tuvo una extensa tradición hípica que comenzó en 1908, atravesó diferentes períodos de esplendor y terminó en 2006. Su historia no solamente está vinculada con el deporte: también explica el origen de algunas calles, barrios y espacios públicos que forman parte del paisaje actual.

El primer gran capítulo comenzó el 9 de agosto de 1907, cuando el ingeniero César González Segura impulsó la creación de la Sociedad Anónima Mar del Plata Jockey Club, con un capital inicial de 400.000 pesos moneda nacional. La iniciativa contó con el acompañamiento de figuras influyentes de la época, entre ellas Alejandro Olivero y Pedro Olegario Luro.

El 16 de febrero de 1908, durante la intendencia de Domingo Heguilor, se inauguró el primer hipódromo marplatense. El establecimiento se encontraba en terrenos vinculados con la antigua Granja La Marucha, en el sector donde actualmente se extiende el Parque Municipal de los Deportes.

La construcción, proyectada por el ingeniero Blot, respondía a los modelos de principios del siglo XX. Disponía de una pista ovalada, tribunas, caballerizas y espacios especialmente acondicionados para recibir a los espectadores. Por uno de sus laterales corría a cielo abierto el arroyo Las Chacras, que décadas después quedaría entubado bajo la ciudad.

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La inauguración fue un verdadero acontecimiento. Para aquella primera temporada se organizaron cinco reuniones con premios que alcanzaban los 130.000 pesos moneda nacional. Entre las instituciones que contribuyeron económicamente figuraban el Jockey Club de Buenos Aires, el Ferrocarril del Sud y el histórico Bristol Hotel.

La yegua Marimba quedó registrada como ganadora del Premio Zubiaurre, uno de los nombres que aparecen en las crónicas de los primeros años de la actividad hípica local.

El hipódromo no era únicamente un lugar para observar carreras. También funcionaba como un punto de encuentro social, especialmente durante la temporada estival. Los visitantes podían llegar mediante los servicios ferroviarios y los medios de transporte que conectaban diferentes sectores de la ciudad.

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El predio incluso fue escenario de actividades que excedían las competencias ecuestres. Los registros históricos mencionan carreras de motocicletas y exhibiciones de pequeños aviones en 1910, cuando la aviación todavía representaba una novedad extraordinaria.

Sin embargo, aquella primera etapa resultó breve. El establecimiento dejó de funcionar en 1910, apenas dos temporadas después de su inauguración.

La actividad regresó el 21 de enero de 1923, con la reapertura del hipódromo en el mismo sector de la ciudad, nuevamente bajo la conducción de González Segura. En esa oportunidad participaron caballos procedentes de establecimientos reconocidos, como el Haras Chapadmalal, vinculado con la familia Martínez de Hoz, y el Haras Ojo de Agua, perteneciente a Julio Victorica Roca.

La reapertura también dejó una figura destacada: un jockey conocido popularmente como el Negrito Batista, quien consiguió imponerse en tres carreras durante la jornada.

La convocatoria fue tan importante que el Ferrocarril del Sud dispuso servicios especiales para trasladar caballos y aficionados desde Buenos Aires y otras localidades bonaerenses.

Uno de los aspectos más curiosos de esta historia es su relación con Carlos Gardel. El cantante, reconocido por su afición a los caballos de carrera, frecuentaba los ambientes vinculados con el turf marplatense.

Carlos Gardel y Lunático, imagen de Fotos Viejas Mar del Plata. Coloreada artificialmente.

Los relatos históricos lo relacionan con ejemplares como Lunático y La Paisanita, además de visitas a caballerizas de familias vinculadas con la actividad. También se recuerda su presencia en el almacén El Retiro, ubicado en Independencia y Matheu, donde compartía encuentros musicales.

La tradición oral local vincula al Zorzal Criollo con la antigua confitería del hipódromo, situada en la actual esquina de Lisandro de la Torre y Elcano. El inmueble es señalado como uno de los testimonios arquitectónicos que permanecen de aquella época.

La segunda etapa del establecimiento llegó a su fin en 1927, cuando una legislación que restringía las carreras y los juegos de azar puso fin a las competencias. Las dificultades económicas de la sociedad propietaria también contribuyeron a la desaparición del complejo.

Con el paso del tiempo, los terrenos fueron incorporados al desarrollo urbano. Una parte se destinó al actual Parque Municipal de los Deportes, mientras que otros sectores fueron loteados y dieron origen a nuevas calles y manzanas.

De hecho, una de las particularidades más interesantes puede observarse todavía en el mapa de Mar del Plata. El trazado diagonal de la avenida Lisandro de la Torre está relacionado con el antiguo camino que bordeaba la pista del hipódromo, una explicación histórica de su disposición diferente respecto de la cuadrícula tradicional.

Así, un establecimiento desaparecido terminó dejando una marca permanente en la organización de la ciudad.

Pero el interés por las carreras nunca desapareció por completo. En noviembre de 1963 se constituyó una comisión promotora para recuperar la actividad y, al año siguiente, una asamblea realizada en el Club General Pueyrredon reunió a los impulsores de un nuevo proyecto.

La iniciativa contó con 392 socios fundadores y permitió avanzar en la construcción de otro hipódromo, esta vez en un predio de aproximadamente 64 hectáreas, ubicado en el sector oeste de Mar del Plata.

El 23 de febrero de 1976 se inauguró oficialmente la nueva pista, dando comienzo a una etapa que se prolongaría durante tres décadas. El establecimiento se convirtió en una referencia para jockeys, cuidadores, entrenadores y propietarios de caballos.

A su alrededor se consolidaron sectores estrechamente relacionados con el mundo ecuestre, especialmente en las inmediaciones de La Herradura y el barrio Hipódromo. Las caballerizas y las actividades complementarias generaron trabajo para numerosas familias, que encontraron en el turf una fuente de ingresos y una forma de vida.

Durante sus mejores años, el complejo recibió competencias y reunió a aficionados de diferentes puntos del país. Sin embargo, los problemas financieros comenzaron a comprometer su continuidad.

Finalmente, el 19 de marzo de 2006 se disputó la última carrera del Hipódromo de Mar del Plata. La institución atravesó un proceso de quiebra y sus instalaciones quedaron expuestas al deterioro.

El cierre tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del deporte. Trabajadores y familias vinculadas con las caballerizas perdieron una actividad que había formado parte de su vida cotidiana durante décadas.

A pesar del deterioro, trabajadores del sector y vecinos continuaron realizando tareas de mantenimiento de la pista. En los años posteriores se presentaron distintas propuestas para reactivar el espacio, aunque ninguna consiguió devolverle su funcionamiento original.

Hoy, la historia de los hipódromos marplatenses permanece dispersa entre fotografías antiguas, recuerdos familiares y testimonios arquitectónicos. El Parque Municipal de los Deportes, las diagonales de Las Avenidas y los barrios vinculados con las caballerizas conservan parte de aquella identidad.

Donde actualmente circulan automóviles, se levantan viviendas y funcionan instalaciones deportivas, alguna vez hubo caballos de carrera, tribunas repletas y espectadores que aguardaban la llegada de sus favoritos.

Una Mar del Plata que ya no existe, pero cuya historia todavía puede descubrirse en sus calles.