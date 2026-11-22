Hay ciudades que se recuerdan por sus paisajes, sus edificios o sus calles. Otras, además, tienen la particularidad de permanecer en la memoria a través de una canción. Mar del Plata pertenece a todas, pero por sobre todo, a esta última. Su costa, sus paseos arbolados, sus veranos y hasta sus historias más íntimas inspiraron composiciones que atravesaron generaciones y, en algunos casos, alcanzaron reconocimiento internacional.

Ads

Este domingo 22 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Música, El Rincón Marplatense propone recuperar algunas de esas melodías que nacieron o encontraron inspiración en la ciudad. Detrás de ellas aparecen nombres fundamentales de la música argentina, pero también historias familiares, despedidas, amistades y recuerdos que transformaron lugares cotidianos en verdaderos escenarios musicales.

Una canción que nació en Playa Grande y conquistó generaciones

Mucho antes de que Donald popularizara En una playa junto al mar, la melodía ya tenía una historia vinculada con Mar del Plata. Su origen se remonta a la década de 1930, cuando Don Dean, padre del cantante y músico de jazz de origen estadounidense radicado en Argentina, compuso una canción inspirada en Playa Grande.

La obra original, conocida como A Playa Grande by the Sea, evocaba una experiencia romántica junto al mar. Décadas después, su hijo recuperó aquella composición familiar, modificó la letra y la convirtió en una canción que terminaría asociándose con el espíritu despreocupado de los veranos argentinos.

La historia resulta particularmente curiosa porque detrás de un éxito popular se escondía una melodía creada muchos años antes, en una Mar del Plata muy distinta de la actual.

Ads

En aquellos tiempos, Playa Grande comenzaba a consolidarse como uno de los lugares más representativos de la vida balnearia. El paisaje costero, los encuentros estivales y la tranquilidad del océano fueron suficientes para inspirar una obra que sobreviviría al paso de las décadas.

Así, una canción nacida frente al Atlántico terminó viajando mucho más lejos que el lugar donde había sido imaginada.

La avenida de los tilos: una despedida convertida en canción

Pocas composiciones tienen una relación tan profunda con la geografía y los sentimientos marplatenses como La avenida de los tilos», popularizada por la cantante Luciana en 1976.

Ads

La historia comenzó con un poema de María Wérnicke, escritora vinculada estrechamente con la vida cultural de Mar del Plata, quien encontró inspiración en la diagonal Pueyrredón, uno de los paseos más característicos del centro de la ciudad.

El recorrido, que une el entorno de la plaza San Martín con la avenida Independencia, se distingue por sus canteros arbolados y por una fisonomía que lo diferencia del trazado habitual de las calles céntricas.

Pero detrás de aquella imagen urbana había un sentimiento mucho más profundo.

Wérnicke escribió sus versos atravesada por la tristeza que le provocó la partida de su hija hacia España. La ausencia, la distancia y la soledad se transformaron en el corazón de una composición que, aunque fue interpretada por muchos como una canción de amor, tenía un origen familiar.

El músico Marquito Montoya, cuyo nombre era Carlos Eduardo Rodríguez Montoya, musicalizó el poema, mientras que Luciana le dio voz y lo convirtió en un éxito de gran difusión.

La canción adquirió además una dimensión inesperada durante la última dictadura militar. Sus referencias a la ausencia, el miedo y la tristeza despertaron sospechas entre las autoridades, que restringieron su difusión al interpretar que podía contener un mensaje político.

De esta manera, una obra nacida de una experiencia personal quedó atravesada por uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

Con el paso del tiempo, La avenida de los tilos se convirtió en algo más que una balada. Para muchos marplatenses, escucharla significa volver a caminar por aquella diagonal, reconocer sus árboles y recordar a quienes alguna vez estuvieron a su lado.

Astor Piazzolla y una ciudad imaginada hacia el futuro

El vínculo entre Astor Piazzolla y Mar del Plata excede ampliamente el hecho de que el músico haya nacido aquí, el 11 de marzo de 1921.

En 1965, el compositor creó Mar del Plata 70, una obra que surgió de su amistad con Jorge Raúl Lombardo, dirigente socialista que había sido intendente de la ciudad.

Lombardo había desarrollado una serie de ideas sobre el futuro marplatense, reunidas en una publicación que llevaba precisamente el nombre Mar del Plata '70. Cuando Piazzolla recibió un ejemplar, el título despertó su interés musical y terminó dando origen a una nueva composición.

La historia tiene un detalle singular: ambos habían nacido en la misma casa de la calle Rivadavia al 2500, circunstancia que reforzaba un vínculo entre dos hombres interesados, desde ámbitos diferentes, en el desarrollo cultural y social de su ciudad.

Piazzolla, que revolucionó el tango con un lenguaje musical propio, encontró así una manera de rendir homenaje a Mar del Plata sin recurrir necesariamente a las imágenes tradicionales de la playa o el verano.

Su obra reflejaba otra dimensión de la ciudad: la de un lugar con historia, identidad y posibilidades de transformación.

Una ciudad para vivir: el himno sentimental de Mar del Plata

Si existe una canción que varias generaciones de marplatenses identifican inmediatamente con su ciudad, es Una ciudad para vivir, interpretada por Mariel Dupetit.

Su historia comenzó en 1985, cuando Manrique Zago escribió una composición destinada a acompañar un proyecto editorial de promoción turística que reunía fotografías de lugares emblemáticos de Mar del Plata.

La propuesta original era distribuir el tema junto con el libro mediante un casete o una grabación audiovisual. Sin embargo, aquella iniciativa terminó superando ampliamente su propósito inicial.

La primera versión tenía un ritmo cercano al bolero. Posteriormente, el productor Leonard Baccardi y el arreglador Oscar Cardozo Ocampo trabajaron en una transformación musical que permitió darle una identidad más dinámica y popular.

La grabación se realizó en los históricos estudios ION de Buenos Aires, con la participación de profesionales como el ingeniero de sonido Jorge Da Silva.

En 1988, la interpretación de Mariel Dupetit alcanzó una enorme popularidad y comenzó a escucharse en actos, celebraciones, presentaciones turísticas y acontecimientos vinculados con la ciudad.

Su repercusión también estuvo relacionada con la participación de la cantante en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo una Gaviota y logró una mayor proyección artística.

Con los años, la canción dejó de ser simplemente una pieza promocional. Se convirtió en una expresión de pertenencia, capaz de despertar recuerdos entre quienes nacieron en Mar del Plata, quienes eligieron vivir aquí y quienes la consideran parte de su propia historia.

En mayo de 2025, la Banda Sinfónica Municipal presentó una nueva versión con arreglos de Lito Vitale, demostrando que aquella melodía todavía conserva un lugar especial en la identidad cultural marplatense.

Bailando en una pata: cuando la felicidad era llegar a Mar del Plata en alpargatas

Entre las canciones que quedaron asociadas para siempre con la ciudad aparece Bailando en una pata, popularizada por el dúo Juan y Juan, integrado por Juan Eduardo, nombre artístico del marplatense Rubén Carballo, y Juan Marcelo, conocido fuera de los escenarios como Enrique Raúl De Jesús.

Aunque muchos la recuerdan simplemente como Qué lindo que es estar en Mar del Plata, su verdadero título es Bailando en una pata. La composición fue creada en 1966 y alcanzó una enorme popularidad hacia 1970, en pleno auge de la música beat argentina.

Su estribillo, que celebraba la felicidad de estar en Mar del Plata, se convirtió en una de las melodías más reconocibles de los veranos de aquella época. La canción logró una gran difusión a través de la radio y la televisión, especialmente después de las presentaciones del dúo en el programa Sábados circulares, conducido por Nicolás Mancera.

Pero detrás de su ritmo alegre también se escondía un retrato de la sociedad argentina de aquellos años. La letra hablaba de jóvenes que viajaban haciendo dedo, llegaban con poco dinero y estaban dispuestos a dormir sobre la arena si no encontraban alojamiento. Lo importante era alcanzar la costa y disfrutar de unos días lejos de las obligaciones.

Aquella imagen coincidía con una etapa de crecimiento del turismo masivo, cuando Mar del Plata se consolidaba como el destino de vacaciones por excelencia para miles de familias y grupos de amigos. Los trenes repletos, las playas multitudinarias y las largas jornadas frente al mar formaban parte de una postal que la canción consiguió inmortalizar.

El propio Juan Marcelo recordaría años después que, aunque no había nacido en Mar del Plata, sentía un profundo cariño por la ciudad. Su compañero, Juan Eduardo, sí era marplatense, lo que reforzaba el vínculo del dúo con el lugar que había inspirado su éxito.

A diferencia de otras composiciones atravesadas por la nostalgia o las despedidas, Bailando en una pata eligió retratar la alegría sencilla de las vacaciones. No hacía falta demasiado dinero, ropa elegante ni grandes comodidades. Bastaba con llegar a Mar del Plata para sentirse feliz.

Más de medio siglo después, su melodía continúa evocando una ciudad de sombrillas, alpargatas, playas colmadas y veranos interminables. Una época en la que la felicidad parecía tener una dirección muy concreta: el camino hacia el mar.

Gardel y una ranchera que soñaba con viajar a Mar del Plata

La relación entre Carlos Gardel y Mar del Plata también dejó una curiosidad musical que se remonta a 1930.

El 21 de agosto de aquel año, el Zorzal Criollo grabó En la tranquera, una ranchera compuesta por Francisco Lomuto, quien utilizaba el seudónimo de Pancho Laguna para firmar sus letras.

La canción relataba, con humor, las dificultades de un hombre que deseaba viajar a Mar del Plata, pero no contaba con el dinero necesario para hacerlo. En su relato aparecían referencias a la calle Colón, un chalet prestado y el histórico Torreón del Monje.

La grabación contó con el acompañamiento de los guitarristas José María Aguilar, Guillermo Barbieri y Ángel Domingo Riverol.

La composición también estaba vinculada con una anécdota de los tiempos en que Gardel y José Razzano actuaban en la ciudad y compartían encuentros con Lomuto. Aquellas experiencias veraniegas terminaron dando origen a una pieza que combinaba el humor criollo con el atractivo que Mar del Plata ya ejercía sobre los visitantes.

Casi un siglo después, la ranchera permite descubrir cómo se imaginaba la ciudad en una época en la que viajar hasta la costa representaba una aventura y disfrutar de unos días junto al mar era un deseo compartido por miles de argentinos.

Mar del Plata, una ciudad que también se escucha

Las historias detrás de estas canciones muestran que la música puede convertirse en una forma de conservar la memoria colectiva.

Una melodía creada en Playa Grande en la década de 1930, un poema escrito durante una dolorosa despedida familiar, un tango inspirado en los proyectos de una ciudad futura, una canción promocional transformada en himno popular, una ranchera que soñaba con llegar hasta la costa y un éxito juvenil que celebraba la felicidad de veranear en alpargatas tienen algo en común: todas encontraron en Mar del Plata un motivo para existir.

Algunas nacieron de la alegría de los veranos; otras, de la nostalgia, de la distancia o del deseo de volver. Sus autores pertenecieron a épocas y géneros diferentes, pero lograron transformar experiencias personales en canciones que todavía pueden despertar emociones.

En este Día de la Música, la historia marplatense también puede recorrerse con los oídos. Porque hay lugares que permanecen intactos en una melodía, incluso cuando el tiempo transforma sus calles, sus edificios y sus paisajes.

Y quizás allí resida una de las mayores virtudes de estas composiciones: permitir que, por unos minutos, Mar del Plata vuelva a ser aquella ciudad que alguien conoció, amó y decidió convertir en canción.