La cartelera cinematográfica de Mar del Plata se renueva esta semana con cinco estrenos. Entre las novedades se destaca Yo soy Rocky, sobre el rodaje del clásico film deportivo protagonizado por Sylvester Stallone, Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, una nueva entrega de la franquicia que amplía el universo de la reconocida historia, Minotauro, un drama de origen ruso, la de terror La asistente de la morgue, basada en un videojuego, y Recen por mí: la historia de Francisco, un documental centrado en la figura del papa Francisco.

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Yo soy Rocky dirigida por Peter Farrelly, con Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne.

-Sylvester Stallone lucha por abrirse camino en el cine tras una infancia marcada por la pobreza y trabajos precarios. Inspirado por una pelea de Muhammad Ali, escribe en tiempo récord el guion de un boxeador desvalido que cautiva a los estudios de Hollywood. Sin embargo, el proyecto enfrenta una dura batalla cuando el actor exige protagonizar la película, comenzando una compleja odisea de producción independiente.

Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha dirigida por Francis Lawrence, con Mckenna Grace, Jennifer Lawrence, Joseph Zada.

-Ambientada en el mundo de Panem 24 años antes de los acontecimientos de la saga original, la historia comienza en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre. En esta edición especial, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, las reglas se vuelven aún más letales para los tributos. Allí, un joven Haymitch Abernathy deberá luchar por sobrevivir en una arena diseñada para que nadie salga con vida.

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Minotauro dirigida por Andrey Zvyagintsev, con Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin.

-En la Rusia de 2022, Gleb, un exitoso hombre de negocios, ve cómo su estructurada vida comienza a fracturarse bajo el peso de las presiones corporativas y un entorno cada vez más inestable. Esta reinterpretación libre del clásico La mujer infiel, de Claude Chabrol, sigue su progresiva caída hacia el abismo, donde los secretos y las sospechas lo arrastrarán a un inminente colapso emocional y moral.

La asistente de la morgue dirigida por Jeremiah Kipp, con Willa Holland, Paul Sparks, John Adams.

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-Rebecca Owens, una joven graduada en ciencias mortuorias, acepta un empleo en el turno de noche de la funeraria River Fields. Lo que inicialmente parece una tarea rutinaria de embalsamamiento se transforma en una pesadilla cuando fuerzas demoníacas comienzan a manifestarse en el recinto. Basada en el popular videojuego de terror, la película la obliga a enfrentar entidades sobrenaturales para sobrevivir hasta el amanecer.

Recen por mí: la historia de Francisco dirigida por Facundo Bartucci, con testimonios de Papa Francisco.

-Este documental recorre la vida y el legado del Papa Francisco, centrando su mirada en su profunda labor social y humanitaria. Desde su juventud en Argentina hasta su consagración como líder espiritual global, el film retrata su compromiso inquebrantable con los pobres y marginados. A través de material de archivo inédito y testimonios personales, ofrece una mirada íntima sobre el hombre detrás del pontificado.

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