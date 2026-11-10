Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos esta semana con una selección de series, películas y documentales que incluye regresos esperados y producciones protagonizadas por reconocidas figuras de Hollywood. Entre las principales novedades se destacan la segunda temporada de Los anillos del poder, la serie 12 12 12, con Anthony Mackie, y los largometrajes Avedon y Heartland.

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SERIES

Miércoles 11

El señor de los anillos: los anillos de poder // Temporada 3

-Prime Video

-Cinco años después de la devastadora caída de Eregion, la tercera temporada encuentra a Sauron consolidado en Mordor con una misión determinante: forjar el Anillo Único en el Monte del Destino para lograr el dominio absoluto de la Tierra Media. Adoptando su imponente forma acorazada, el Señor Oscuro comienza a corromper a los portadores de los nueve anillos para dar origen a los Nazgûl.

Viernes 13

12 12 12

-AppleTV

-Con una estructura narrativa dividida en tres tiempos -los 12 meses de preparación, las 12 horas del asalto y los 12 días posteriores al crimen-, esta serie sigue el enfrentamiento definitivo entre un agente del FBI caído en desgracia y un astuto delincuente profesional estadounidense. Ambientada en diversos escenarios de Europa, la producción despliega un peligroso juego del gato y el ratón donde el límite entre la justicia y la ambición se desdibuja y solo uno de ellos podrá salir victorioso. Con Anthony Mackie, Jamie Dornan, Jack Kesy.

PELÍCULAS

Martes 10

Avedon

-Netflix

-Este documental explora la vida y el legado del célebre fotógrafo Richard Avedon, quien moldeó el lenguaje visual del Siglo XX. A través de un acceso inédito a su archivo personal, la producción revela material de rodaje íntimo, fotos inéditas y testimonios de sus colaboradores más cercanos. El film demuestra que detrás de cada una de sus icónicas imágenes se esconde una historia oculta. Dirigido por Ron Howard.

Viernes 13

Heartland

-Netflix

-Tras dos décadas alejada de los escenarios, la antigua estrella de la música country Misty Jones abandona su retiro para investigar la misteriosa desaparición de su sobrina, Charlie Heart, una prometedora joven promesa de la industria. Su búsqueda la sumerge en el lado más oscuro y corrupto de Nashville, obligándola a confrontar sus propios fantasmas del pasado en una ciudad donde nadie, ni siquiera ella, es quien aparenta ser. Dirigida por Shana Feste, con Jessica Chastain, Garrett Hedlund, Carter Faith.

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Ser Heumann

-AppleTV

-Basada en un hecho real, la historia sigue a Judy Heumann, una mujer luchadora y desafiante que, harta de ser tratada como una carga por la sociedad, decide convertir su indignación en un movimiento transformador. En 1977, al mando de más de un centenar de manifestantes por los derechos de las personas con discapacidad, Heumann encabeza una histórica protesta para enviar un mensaje contundente al poder: el sistema es el que está dañado, no ellos. Dirigida por Siân Heder, con Ruth Madeley, Mark Ruffalo, Dylan O'Brien.

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