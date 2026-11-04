Los cines de Mar del Plata renuevan su cartelera esta semana con el estreno de El gato con sombrero, una de las principales novedades de la programación. La oferta se completa con la comedia de acción Entrega al límite, los dramas Tierra de mi padre y Sacrificio: los elegidos, además de la llegada de Godzilla minus zero luego de sus funciones de preestreno.

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El gato con sombrero dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, con las voces originales de Bill Hader, Xochitl Gomez, Tiago Martinez.

-La llegada de un astuto y descontrolado felino transforma por completo la rutina de dos hermanos que atraviesan el difícil proceso de adaptarse a una nueva ciudad. Entre travesuras, destrozos e hilarantes complicaciones domésticas, la singular mascota llevará el caos a la familia, forzándolos a unirse para sobrevivir a la mudanza y encontrar su lugar en el nuevo hogar.

Tierra de mi padre de Paweł Pawlikowski, con Sandra Hüller, Hanns Zischler, August Diehl.

-En el apogeo de la Guerra Fría y tras regresar de un exilio de dieciséis años en Estados Unidos, el célebre escritor y Premio Nobel Thomas Mann emprende un emotivo viaje por carretera junto a su hija Erika, una polifacética actriz, escritora y piloto de carreras. Atravesando una Alemania fracturada, padre e hija deberán recorrer un territorio en reconstrucción mientras intentan sanar las profundas divisiones ideológicas y afectivas que atraviesan a su propia familia.

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Sacrificio: los elegidos dirigida por Romain Gavras, con Anya Taylor-Joy, Jade Croot, Chris Evans.

-Ansioso por recuperar su lugar en la cima de Hollywood tras una crisis personal, el actor Mike Tyler reaparece públicamente en una exclusiva gala de beneficencia. Sin embargo, el evento se transforma en una pesadilla cuando un grupo radical irrumpe bajo las órdenes de la fanática Joan (Anya Taylor-Joy). Para cumplir una antigua profecía mística que exige el sacrificio de tres vidas para salvar a la humanidad, Joan secuestra a Tyler, a una mujer y al hombre más rico del mundo. Viendo la tragedia como la gran oportunidad de redención que esperaba, el actor decidirá asumir el rol más peligroso de su carrera para intentar detener el apocalipsis.

Entrega al límite dirigida por Scott Waugh, con Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro.

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-Un ex soldado asume la misión de transportar un suministro médico de vital importancia, pero la tarea se vuelve mortal cuando se convierte en el blanco principal de un sanguinario cártel narco. Enredado en una red de traiciones y acechado en cada tramo del camino, deberá desplegar sus habilidades de combate en una desesperada carrera contra el tiempo para entregar la carga y salvar la vida de un niño inocente.

Godzilla Minus Zero dirigida por Takashi Yamazaki, con Minami Hamabe, Jun Kunimura, Ryûnosuke Kamiki.

-Dos años después de que Godzilla dejara a un Japón devastado en ruinas, la nación lucha por reconstruirse y recuperar la normalidad. Sin embargo, justo cuando la sociedad comenzaba a recobrar la esperanza, una nueva y colosal amenaza irrumpe para destruir lo poco que queda en pie. Sin margen de error ni segundas oportunidades, la humanidad enfrenta su batalla final por la supervivencia.

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