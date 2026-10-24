¿QUERÉS SER MI HIJO? (película) dirigida por Hernán Guerschuny, con Wanda Nara, Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher. En cines.

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-Si bien es fácil caerle a esta película, porque la presencia de Wanda Nara impide tomarse con seriedad este intento de comedia romántica, lo cierto es que los resultados son tan pobres que cuesta mostrarse distinto. Sí, ¿Querés ser mi hijo? es más bien un bochorno. Y eso que Guerschuny ha mostrado en el pasado cierto timing para la comedia y para el trabajo con diálogos ingeniosos, sin embargo cualquier parlamento puesto en la boca de Nara se vuelve letra muerta a partir de un tono monocorde que ni siquiera habilita la posibilidad del carisma por encima del talento. Aquí la ¿actriz? interpreta a una mujer que tras separarse por un engaño del marido, quiere envalentonarse y conseguir un trabajo de alto nivel, para lo que precisa inventarse un hijo. Obviamente entre el joven y la mujer surgirá algo más que un cariño materno-filial y el dilema de la película estará depositado en saber si terminarán o no juntos, contra lo que indican los mandatos. Si la historia plantea algunos riesgos, la película no sabe cómo expresarlos. Y la presencia de Nara es, claro que sí, siempre un lastre.

VISIONQUEST (miniserie) creada por Terry Matalas, con Paul Bettany, James Spader, Todd Stashwick. En Disney+.

-Dentro del ambicioso Universo Marvel existen otros universos, que tienen y no tienen lazos de comunicación con el mapa general. El de VisionQuest está vinculado con WandaVision, la primera serie de Marvel en Disney+ y de la que ya pasaron varios años, por lo que habrá que hacer un ejercicio de memoria para recordar algunas cosas. Aquí se retoma al personaje interpretado por Bettany en una nueva versión, una suerte de copia del original, pero que mantiene emociones y recuerdos. La serie, de forma ambiciosa, intenta construirse sobre dos espacios, uno que sería el real y otro figurativo, y que es la representación del mundo interior de una Inteligencia Artificial. Un poco sobre eso intenta hablar esta serie, sobre los riesgos de la tecnología, pero lo que termina importando es la relación de padre e hijo, un poco retorcida por la materialidad de los personajes. Con cuatro episodios emitidos, se podría decir que VisionQuest va ganando en humor y emoción a medida que avanza. Y claro, que se sostiene principalmente en el vínculo entre Vision y el Ultrón que interpreta con gracia reptil el querido James Spader.

ESCUELA DE MONSTRUOS (película) dirigida por Verena Fels. En cines.

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-El universo de esta película animada alemana es reconocible: no tanto porque trabaja temas recurrentes para el género, sino porque además esos temas se vinculan fuertemente con el universo de Tim Burton, gran maestro en eso de hablar de lo normal y lo anormal. Tenemos un pueblo que se dice libre de monstruos y unos monstruos que viven refugiados en un lugar determinado. Obviamente la descastada protagonista será la encargada de revelar la mentira, en una película que no se corre dos centímetros del esperable mensaje gratificante acerca de aceptar al diferente. Más allá de lo trillado, tiene un aspecto visual que la distingue entre tanta producción animada normalizada y pasteurizada.

MAYDAY (película) dirigida por John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein, con Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova. En AppleTV.

-Reynolds interpreta a un piloto norteamericano que cae en territorio ruso en tiempos del final de la Guerra Fría y Branagh un ciudadano soviético con un cariño exagerado por la cultura norteamericano. Su encuentro desembocará en una buddy movie bien aprendida sobre los códigos del cine de los 80’s. Si bien puede seducir por el lado de sus protagonistas, lo cierto es que acá la clave son sus directores, una dupla que viene haciendo camino en el terreno de la comedia, donde sobresalieron con la recordada continuación espiritual de Vacaciones. Ese pulso para la comedia se adivina en Mayday, que si bien es aventura y es acción y hasta tira algunos dardos políticos, funciona mejor cuando apuesta al humor, con algunas secuencias cómicas que están entre lo mejor del año. Mayday es mayormente disparatada y chispeante, y tiene a Branagh en tal vez una de las mejores interpretaciones de su carrera.

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CASI HERMANOS (serie) creada por David West Read y Lee Eisenberg, con Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Holland Taylor. En AppleTV.

-Esta serie surge de un chisme de Internet: McConaughey y Harrelson serían hermanos en la vida real. De ahí, que ambos intérpretes se animan a jugar un poco entre los límites de la realidad y la ficción en esta comedia dramática donde ejecutan versiones mentirosas de sí mismos. Casi hermanos es un divertimento menor, apenas sostenido en la química que ambos actores tienen entre sí y el potencial cariño que el espectador les pueda tener ellos. No hay mucho más que un juego de vanidades un poco curioso de dos millonarios con tiempo para hacer de un chiste de redes una producción con sus lujos.

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