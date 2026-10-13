Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos esta semana con regresos esperados y nuevas producciones de distintos géneros. Entre los principales lanzamientos se destacan la cuarta temporada de La diplomática, la película argentina Lo dejamos acá, la nueva serie de Marvel VisionQuest y El amor de tu vida, con Margaret Qualley.

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SERIES

Martes 13

Tyson

-Esta producción explora la vida de Mike Tyson, una de las figuras más temidas, controvertidas y fascinantes de la historia del deporte. A través de sus momentos más gloriosos y sus mayores caídas, la serie repasa su impacto dentro del cuadrilátero y el complejo universo personal que lo rodeó fuera de él. Con intervenciones de Mike Tyson, Don King, Evander Holyfield, George Foreman.

Miércoles 14

VisionQuest

-Disney+

-Tras los acontecimientos que redefinieron su existencia, Visión emprende una búsqueda personal para descubrir su verdadera identidad y propósito en el mundo. Sin embargo, los fragmentos de su pasado y la irrupción de una amenaza inesperada pondrán a prueba su humanidad y podrían cambiar su destino para siempre. Con Paul Bettany y James Spader.

Jueves 15

La diplomática // Temporada 4

-Netflix

-Un acontecimiento devastador destruye la frágil tregua diplomática que Kate Wyler (Keri Russell) había logrado entre Estados Unidos y el Reino Unido. Mientras la presidente Grace Penn (Allison Janney) y Hal Wyler (Rufus Sewell) ejecutan una peligrosa maniobra secreta para apoderarse de una poderosa arma rusa, Kate deberá aliarse inesperadamente con el esposo de la mandataria (Bradley Whitford) para frenar la conspiración, al tiempo que intenta salvar su convulsa relación con Hal.

PELÍCULAS

Miércoles 14

El amor de tu vida

-Prime Video

-Maya, una enfermera de Boston de 26 años, decide abandonar su rutina y su matrimonio con Charlie tras el impacto de la pandemia. Convertida en nómada digital en Portugal, su vida da un giro al conocer a Felix, junto a quien se traslada a Inglaterra mientras atraviesa un proceso de autodescubrimiento, reconciliación con sus deseos y la búsqueda de una nueva oportunidad para amar. Con Margaret Qualley y Aaron Pierre.

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Viernes 16

Lo dejamos acá

-Netflix

-Desilusionado de los métodos tradicionales de la psicología, un pragmático psicoanalista decide cruzar las fronteras éticas de su profesión para aplicar técnicas poco convencionales con sus pacientes. Aunque los resultados parecen exitosos, su metodología se ve amenazada y llevada al extremo cuando un complejo escritor con un grave bloqueo creativo llega a su consulta. Dirigida por Hernán Goldfrid, con Ricardo Darín y Diego Peretti.

Masterplan

-Prime Video

-Un legendario ladrón decide llevar a cabo el atraco de su vida robando la Mona Lisa, para lo cual recluta a dos jóvenes desconocidos: Chiara, una perspicaz experta italiana en ciberdelincuencia, y Jay, un fanfarrón especialista francés en explosivos. Sin embargo, antes de dar el golpe, les revela el secreto mejor guardado: además de ser socios, ambos son hermanos y él es su padre. Con Stanley Tucci, Victor Belmondo y Simona Tabasco.

Norm: la historia de Norm MacDonald

-Netflix

-Dirigido por Judd Apatow, este documental rinde tributo a la leyenda de Saturday Night Live, Norm MacDonald. A través de imágenes de archivo inéditas, fotografías y videos caseros, la producción repasa su paso por el segmento Weekend Update y su consolidación como un maestro de la comedia absurda e impasible cuyo legado continúa influyendo a generaciones de humoristas.

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Sábado 17

Super agente Hitpig

-HBO Max

-Un solitario y pragmático cerdo cazarrecompensas ve sus planes completamente desbaratados cuando se ve obligado a recorrer el mundo junto a un divertido e ingenioso elefante de espíritu libre al que originalmente debía capturar, dando inicio a una insólita travesía llena de aventuras. Con las voces de Jason Sudeikis y Rainn Wilson.