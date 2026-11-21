YO SOY ROCKY (película) dirigida por Peter Farrelly, con Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne. En cines.

Ads

-En una época donde Hollywood se había vuelto sombría y triunfaba un cine entre paranoico y derrotado, Rocky surgió como un suceso extraño. Escrita y protagonizada por un ignoto Sylvester Stallone, era el clásico relato del desvalido que lograba superar todas las adversidades. Aunque había más, y tal vez es eso es lo que vio el público, que la convirtió en la película más taquillera de 1976. Muchos cuestionaron que le haya ganado el Oscar a Taxi Driver, Poder que mata y Todos los hombres del presidente, pero el tiempo puso las cosas en su lugar: ya nadie se acuerda de los dos thrillers políticos y Scorsese (sepan disculpar la herejía) hizo cosas mucho mejores. Rocky fue un fenómeno que cimentó una carrera y construyó mitología, tanto dentro como fuera de la pantalla: el film que se estrena esta semana, Yo soy Rocky, cuenta precisamente la lucha que llevó adelante Stallone para que finalmente lo acepten como protagonista de la película. El comediógrafo Peter Farrelly cuenta esto con gracia y amabilidad, con la misma nobleza con que Avildsen contaba la historia de Balboa, y construye un espejo que refleja ficción y documento en partes iguales. Ippolito está perfecto como Stallone y desde su actuación, que se balancea entre la imitación y la búsqueda de una psicología propia, se construye el éxito de esta biografía. Tal vez le falte algo de épica, pero le sobra corazón. Un justo homenaje a Rocky y su proeza.

WILDWOOD: EL BOSQUE SALVAJE (película) dirigida por Travis Knight, con voces de Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan. En cines.

-Los estudios Laika se han convertido en uno de los más importantes dedicados a la animación en el cine norteamericano gracias al éxito de un grupo de películas como Coraline o Kubo y la búsqueda samurái, que supieron aunar virtud y calidad. Y aquí vuelven a demostrar su talento, en una historia que impacta por la belleza de sus imágenes, pero también por la perfecta arquitectura de un relato que hace del stop motion una declaración de principios. En el film, un niño es secuestrado por una bandada de cuervos y llevado al interior de un bosque donde residen diversas tribus y especies. Wildwood hace recordar a los relatos de fantasía de los 80’s como El cristal encantado o Laberinto, en un homenaje deliberado pero nunca estático. La película de Knight es aventura, es acción, pero también es dramática y cruenta, y aborda la muerte con responsabilidad ética. Es una historia sobre el dolor y qué hacer con eso, pero fundamentalmente una apuesta por un cine que invente y sorprenda fotograma tras fotograma. Uno de los estrenos del año.

STICK (serie) creada por Jason Keller, con Owen Wilson, Peter Dager, Lilli Kay. En AppleTV.

Ads

-La serie protagonizada por Wilson parecía haber contado todo en su primera temporada, que había cerrado perfecta. Sin embargo, nada parece morir y acá estamos, en la segunda temporada. Y hay que reconocer que había cosas por explorar, como lo demuestran los creadores en estos primeros episodios donde Pryce Cahill, el golfista protagonista, se aventura en querer volver a la práctica deportiva. Sobre segundas oportunidades y revanchas van estos capítulos, que suman como conflicto la decisión de Santi, el pupilo de Pryce, de volcarse al profesionalismo. Las tramas se separaron y ahora todo va por dos calles que, no lo dudamos, se juntarán al final del camino. La serie se beneficia de su plataforma, porque a pesar de no tener a los mismos productores, se contagia del espíritu de Ted Lasso y Shrinking, dos de las principales banderas de AppleTV. Es decir, continúa su tono amable, su mezcla de comedia y drama bien balanceada, y su acertada construcción de personajes, explorando ahora nuevos dilemas y conflictos. Sin ser una maravilla, recomendable.

MINOTAURO (película) dirigida por Andrey Zvyagintsev, con Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin. En cines.

-Zvyagintsev es una de las voces más recurrentes del cine ruso actual. Su cine plantea dilemas humanos, atravesados por elementos políticos propios de su país. Inspirado en La mujer infiel de Claude Chabrol, el director utiliza la estructura de aquel film (un hombre que sospecha que su mujer la engaña y pergeña un plan para terminar con esa situación) para pensar otras cuestiones, más propias de la realidad de Rusia, en constante litigio bélico. Aquí el protagonista es un hombre con conexiones en las altas esferas, lo que le suma mayor oscuridad a sus acciones. El estilo de Zvyagintsev es ascético y la película va ingresando a un territorio de thriller estilizado, que progresivamente quiebra la psicología de sus personajes. Minotauro se mueve de modos fascinantes y sus dos horas y veinte no se notan, aunque sí hay algunos problemas a la hora de cerrar esta historia, especialmente con metáforas que no suman.

Ads

EL CINE SEGÚN PHILOMENA CUNK (serie) creada por Charlie Brooker, con Diane Morgan, Michael Bay, Mark Cousins. En Netflix.

-La creación de Diane Morgan es una de las más felices de la comedia contemporánea. Mezcla la torpeza de los grandes personajes del género, con una parodia muy afinada a los documentales televisivos de la BBC. Tras recorrer la historia universal, la historia de la ciencia y otros menesteres, la buena de Philomena se mete con el cine. Y lo hace con un nivel de desparpajo que resulta siempre provocador y divertido. El primer gran acierto es la manera en que emula el estilo de algo mucho más serio y lo subvierte. Lo otro, la capacidad del personaje para ser absolutamente inimputable. Y, claro, el trabajo de Morgan, fabulosa en su rol de entrevistadora orgullosamente ignorante.

Puede interesarte