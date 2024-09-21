Sylvester Stallone

El club de las cinco: Piroyansky + Siciliani + Stallone + Marvel + Bridges
Cinco recomendaciones (o no) de cine y series para el fin de semana: “Porno y helado”, “Envidiosa”, “Tulsa King”, “Agatha en todas partes” y “The old man”.
Cinco recomendaciones (o no) de cine y series para el fin de semana: “Porno y helado”, “Envidiosa”, “Tulsa King”, “Agatha en todas partes” y “The old man”.
Con la muerte del director, Ted Kotcheff, uno de los films más emblemáticos del actor de Rocky fue recordado por todos. Una historia llena de jugosas anécdotas, entre un posible fracaso y un éxito impensado.
Una anécdota narrada en el libro autobiográfico de su íntimo amigo Elton John que salió a la luz por el éxito de la serie The Crown.