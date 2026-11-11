La cartelera de los cines de Mar del Plata se renueva esta semana con el estreno de Cómo robar un banco, que encabeza una programación con nuevas producciones de distintos géneros y dos clásicos que regresan a la pantalla grande. Entre las novedades también se encuentran Caballo salvaje nueve, Ebenezer: los fantasmas de Navidad, Perfume: una película de María Gabriela Epumer, Aniquilación y Plumas: operación rescate. Por otra parte, los espectadores podrán volver a disfrutar de dos reconocidas películas en pantalla grande: Rocky y El grito, que forman parte de los reestrenos de esta semana.

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Cómo robar un banco de David Leitch, con Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Christian Slater.

-Un hombre desesperado diseña un minucioso asalto contra el corrupto sistema financiero que provocó su ruina personal. Para llevar a cabo su venganza, recluta a un equipo de colaboradores que decide transmitir cada fase del golpe en tiempo real a través de las redes sociales, transformando el delito en un fenómeno mediático que pondrá en jaque a las instituciones.

Caballo salvaje nueve de Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi.

-Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, los agentes de la CIA Chris y Lee son enviados por su jefe de oficina, MJ, a la Isla de Pascua. Rodeados por las míticas estatuas moái, ambos veteranos deberán confrontar sus oscuros pasados y las conspiraciones del presente, mientras la estrecha relación de Chris con dos jóvenes rebeldes amenaza con alterar el curso de la misión.

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Ebenezer: los fantasmas de Navidad de Ti West, con Johnny Depp, Ian McKellen, Sam Claflin.

-Esta reimaginación del clásico literario de Charles Dickens traslada al espectador al Londres de época en una inquietante historia de apariciones sobrenaturales. La trama sigue el recorrido espiritual de un hombre forzado a confrontar las sombras de su pasado, presente y futuro para librar una última batalla por su propia redención.

Perfume, una película de María Gabriela Epumer de Lucía S. Ruiz.

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-Este documental rinde tributo a María Gabriela Epumer, figura fundamental del rock argentino de los años 80 y 90 tras su paso por Viuda e Hijas de Roque Enroll, su rol como guitarrista de Charly García y su trayectoria solista. A más de dos décadas de su fallecimiento, cincuenta horas de archivos audiovisuales inéditos grabados por ella misma revelan la trastienda de multitudinarios conciertos e instantes de íntima creación en estudios de ensayo y en su hogar.

Aniquilación de Adam Wingard, con Adria Arjona, Dan Stevens, Eric Wareheim.

-Celeste, una ex francotirador del ejército retirada en una tranquila y aislada comunidad, se ve obligada a tomar las armas una vez más para salvar la vida de su hija Daisy. El apacible refugio se convierte en el blanco de una facción de soldados genéticamente modificados para ser más fuertes y despiadados, desatando una cacería implacable en la que solo sus letales habilidades militares podrán garantizar la supervivencia.

Plumas: operación rescate de Arturo A. Hernandez, Andrew Gordon, Veerapatra Jinanavin, con las voces originales de Cory Yee, Sean Burgos, Luis Bermúdez.

-En el Reino de Castilia, una fuerza oscura resurge a pocos días de la coronación imperial tras secuestrar a los siete polluelos reales. La salvación del territorio queda de forma inesperada en manos de Arturo, un joven repartidor que sueña con ser barbero pero debe convertirse en figura paterna de la noche a la mañana. Para proteger a los traviesos herederos, Arturo emprenderá un viaje donde madurará, descubrirá los secretos de su origen y despertará a antiguos héroes consolidados.

REESTRENOS

Rocky de John G. Avildsen, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young.

-Rocky Balboa, un humilde boxeador de peso pesado que combate en gimnasios de poca monta en Filadelfia, recibe la oportunidad inédita de enfrentarse al campeón mundial por el título. Con una determinación férrea y el apoyo de un veterano entrenador, Rocky inicia una preparación física y mental que transformará radicalmente el curso de su vida personal y deportiva.

Ju-on: el grito de Takashi Shimizu, con Megumi Okina, Misaki Itô, Misa Uehara.

-Rika, una voluntaria social, acude a una casa particular para cuidar a una anciana confinado en cama, solo para presenciar perturbadoras manifestaciones paranormales. Al investigar el piso superior, la joven descubre a un extraño niño de seis años con un gato negro entre sus brazos, desatando la maldición de una trágica muerte que consumirá a todo aquel que cruce el umbral de la vivienda.

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