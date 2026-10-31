LUPIN (serie) creada por George Kay, con Omar Sy, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy. En Netflix.

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-El último rastro que teníamos de Lupin era de 2023, así que hay que hacer un poco de esfuerzo para recordar en qué habían quedado los personajes. Un poco con eso juega esta cuarta temporada, que retoma al protagonista (el eficiente Sy) en prisión y siempre al borde de lo inverosímil. Lo mejor de la serie sigue siendo precisamente eso, esa apuesta por el disparate y lo lúdico, por llevar la lógica del truco de magia al (de)orden narrativo. Lo peor, cuando quiere explicar lo inexplicable y cuando usa su lógica para apuntalar el drama familiar. En esta temporada aparece un némesis que copia los pasos del protagonista y eso la vuelve mucho más alocada, ya directamente sostenida en el disparate de lo improbable. En todo caso, una demostración de poder de la industria audiovisual francesa, dispuesta a comprobar que ellos también saben hacerlo. Un efectivo entretenimiento.

EL DE MATTHEW PERRY (miniserie) dirigida por Mary Robertson, con testimonios de Matthew Perry, Mia Perry Bowick, Roger Castillo. En Netflix.

-De los seis protagonistas de la icónica sitcom Friends, el más querido por la mayoría de la audiencia fue Matthew Perry. Tanto sea por su capacidad para el humor físico y el verbal, como por las características de su personaje, una bomba de tiempo andante que desacartonaba al resto. También, porque Perry fue el más complicado con su propia existencia, entre adicciones y crisis varias, que desembocaron en su reciente muerte. Un poco esta miniserie documental se inspira en algo que conocimos en el especial de HBO Max, cuando recuperó la serie para su plataforma: Perry padecía hasta lo hiperbólico el asunto de tener que ser el gracioso. Corporización de la metáfora del payaso triste, el actor casi que usó de confesión final ese programa y la audiencia lo quiso mucho más. Con algunos testimonios interesantes y con buen material de archivo, El de Matthew Perry es más un homenaje, y una advertencia respecto de los riesgos de la fama. De paso, volvemos a recordar a Chandler y sonreímos. Efectivo como complemento de lo que ya conocemos. No mucho más que eso.

SENSATEZ Y SENTIMIENTOS (película) dirigida por Georgia Oakley, con Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe. En cines.

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-Nueva adaptación de la obra de Jane Austen, que tuvo allá por los 90’s una muy celebrada versión dirigida por Ang Lee. Cuenta otra vez las desdichas de las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, contrariadas por los dilemas sentimentales pero, sobre todo, los apremios económicos que llevan a las tensiones sociales. La duda con estos regresos a clásicos de la literatura romántica es si la posmodernidad se bancará adaptarlos sin firuletes reformistas, como ocurrió con la reciente y fallidísima Cumbres borrascosas. Lo primero que hay que decir que es Oakley actualiza donde debe, pero respeta el original sin caer en la solemnidad ni lo pomposo. No obstante, su Sensatez y sentimientos no termina de ser más que un drama de época aceptable, bien actuado y vestido. Un regreso al qualité, pero sin tanto miriñaque.

EL PODER DE LA RED (película) dirigida por Aaron Sorkin, con Jeremy Allen White, Mikey Madison, Wunmi Mosaku. En cines.

-Sorkin escribió el guion de Red social, la maravillosa película de David Fincher que además de narrar el origen de Facebook era un notable muestrario de un tiempo y un lugar. Ese mundo se profundizó y este presente es aún más horrible, y de eso un poco habla El poder de la red, secuela espiritual de aquella, nuevamente escrita pero además dirigida por Sorkin. Si bien las comparaciones son odiosas, se hacen inevitables: lo que separa a una película de la otra es la capacidad de Fincher por trascender su tema, mientras Sorkin apenas (mejor guionista que director, mejor escritor de diálogos que guionista) se conforma con reproducir la lógica del thriller político setentoso a estos tiempos. Por esa superficie y por varios diálogos, El poder de la red exuda cinefilia, y a la vez ingenio como en los profusos diálogos que escribe Sorkin. El problema de El poder de la red es que no hay mucho más que esa habilidad, y un elenco sólido para reproducir esos textos. En todo caso, una película que despierta algunos debates sobre el presente. No está del todo mal.

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ANGEL (miniserie) dirigida por Manuel Soriano, con Antonella Costa, Gustavo Garzón, Gustavo Suarez. En BarceMax+.

-Esta producción uruguaya lanzada por el streaming de la Revista Barcelona es una apuesta provocadora, que se puede adivinar desde la suma de palabras que integran la sinopsis: pederastia, aborto, homofobia, machos, deconstrucción y siguen las firmas de elementos constitutivos de una serie indicada para estos tiempos. Es verdad que habla de sus cosas desde un lugar extraño y hasta disruptivo (un profesor de teatro, bastante patético, de singulares métodos que convive con su padre y su esposa), pero muchas veces ingresa en territorios arduos, más propios de lo experimental e incluso de ciertos ejercicios de improvisación actoral. Funciona cuando se asume como comedia absurda, cuando propone un juego en la disociación de los elementos con las palabras, pero expulsa en su apuesta por el drama pasado de rosca, e incluso cuando cree estar siendo más provocadora de lo que es. En todo caso una rareza que se corre de la experiencia bastante atomizada de las plataformas.

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