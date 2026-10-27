Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos esta semana con propuestas de distintos géneros. Entre las novedades se destaca El de Matthew Perry, una miniserie documental, junto con Nocturno, un thriller protagonizado por un gran elenco, y Devorador de almas, una película de terror.

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SERIES

Martes 27

El de Matthew Perry

-Netflix

-Esta serie documental de tres episodios explora la compleja vida de Matthew Perry a través de los relatos más íntimos y reveladores de sus familiares y amigos más cercanos. La producción busca desarmar el mito de la celebridad para mostrar al hombre real detrás de la fama, sus batallas personales y la incansable búsqueda por encontrarse a sí mismo lejos de los reflectores.

Jueves 29

Poeta caníbal

-HBO Max

-Durante años, José Luis Calva Zepeda mantuvo una fachada perfecta en la colonia Guerrero de la Ciudad de México como taxista, dramaturgo y escritor. Sin embargo, detrás de su carisma se ocultaba uno de los feminicidas y asesinos seriales más cruentos del país. La historia reconstruye los impactantes acontecimientos de octubre de 2007, cuando el aterrador hallazgo de restos humanos en su departamento estremeció a la opinión pública y dio origen al infame apodo mediático de “El Caníbal de la Guerrero”. Dirigida por Matías Gueilburt.

Viernes 30

Nocturno

-AppleTV

-Buscando dejar atrás la violencia de las calles de Filadelfia, Jonah Lynn, un ex soldado convertido en detective de homicidios, decide mudarse a un apacible pueblo del oeste de Pensilvania. Sin embargo, su anhelada tranquilidad se desmorona cuando la pequeña comunidad y su propia familia se convierten en el objetivo de Jurek Walter, un brillante y despiadado asesino en serie que lo obligará a llevar sus instintos al extremo para proteger lo que ama. Dirigida por Timothy Van Patten, con Liev Schreiber, Zazie Beetz, Stephen Graham, Bill Camp, Rory Culkin.

PELÍCULAS

Viernes 30

Devorador de almas

-HBO Max

-Cinco populares influencers deciden hospedarse en una aislada y misteriosa mansión para generar contenido para sus redes sociales. La estadía toma un rumbo aterrador cuando, por accidente, rompen un sello ancestral y despiertan al primer vampiro de la historia, obligándolos a dejar de lado sus teléfonos para librar una desesperada batalla por la supervivencia. Dirigida por Marco van Belle.

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