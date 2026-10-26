“Treinta y pico años de carrera. Tenía pelo por entonces”. Con humor, el compositor Emilio Kauderer recibió el pasado lunes en el Palacio Libertad la distinción de reconocimiento a su trayectoria que le otorgó el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, quien lo contará este año como una de sus visitas distinguidas: estará en la ciudad para acompañar las proyecciones de Un lugar en el mundo y Parque Lezama, dos de las películas a las que el músico les aportó su talento.

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Acompañado por la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, Kauderer se presentó en el espacio principal del centro cultural para ofrecer un impecable concierto con composiciones para cine de su propia autoría, evento que sirvió como broche de oro a la presentación de la programación de la 41ª edición del certamen cinematográfico marplatense, que se desarrollará del 5 al 15 de noviembre próximos. “Vivo hace muchísimo afuera, extraño mucho mi patria, y cada reunión que voy de manera internacional, en cualquier lado del planeta, destaco el orgullo y el respeto con el que me reciben por nuestro legado musical”, resaltó el compositor antes de tomar la batuta y llevar a la audiencia por un viaje de imágenes y sonido de más de una hora.

En diálogo con El Marplatense, antes de salir al escenario del Palacio Libertad, Kauderer aseguró sentirse “en la gloria” ante el reconocimiento que le otorga el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. “Es un regalo extra del Festival de Mar del Plata no solo darme el premio a la trayectoria, que encima lleva el nombre de Astor Piazzolla, a quien admiro profundamente y tuve el privilegio de conocer”, destacó.

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Kauderer se encuentra trabajando actualmente en la banda sonora de la serie con la que Juan José Campanella se meterá en el universo de Mafalda, aunque como señaló “no puedo revelar demasiado”. Sin vueltas, reconoce su gusto por trabajar en la música de cine, un arte que además sigue con pasión: “Siempre hay buen cine. A veces me preguntan qué música me gusta y respondo lo mismo: la buena música. En cada género hay buena música y hay buen cine”.

La relación del compositor con el cine arrancó allá por 1980 de la mano de Adolfo Aristarain y La discoteca del amor, un vínculo que luego se extendió a films como Tiempo de revancha o Un lugar en el mundo. Precisamente, el nombre del director muerto este año surgió durante el concierto, donde Kauderer además recordó a otras figuras del cine argentino que fallecieron recientemente, como Luis Brandoni y Eugenio Zanetti, con los que también colaboró. Componente sensible y humano, que el artista vincula con su actividad: “Música compuesta por humanos para humanos, antes de que se imponga la inteligencia artificial”.

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-Hablando con otros músicos se percibe que el cine fue perdiendo el sentido del leitmotiv o tema principal en las bandas sonoras. ¿Coincide con esa mirada?

Sí, creo que sí. Hollywood armó un esquema basado en ruidos, efectos y cosas especiales donde muchos se olvidaron de los temas. Lo digo con orgullo: no sé cuántos compositores pueden hacer hoy un concierto completo basado en temas melódicos.

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-¿Responde a una imposición de la industria o a un cambio en el oído del público? Creo que es una cuestión puramente industrial. El oído del público no cambia. No creo que la gente prefiera escuchar un clásico como Lo que el viento se llevó transformado por máquinas que hacen ruidos en lugar de melodías.

-¿Qué tan difícil es para un compositor proponer algo distinto a lo que exige la industria?

Hoy en día es casi una misión imposible (risas).

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