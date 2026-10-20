Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos esta semana con el estreno de la cuarta temporada de Lupin, nuevas entregas de La lista terminal y Nadie quiere esto, y la llegada de Mother Mary, un thriller protagonizado por Anne Hathaway.

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SERIES

Martes 20

Phony: la otra madre

-Disney+

-Tras despertar en el hospital luego de sobrevivir a un extraño accidente automovilístico, Sonny intenta retomar su rutina diaria. Sin embargo, una inquietante certeza comienza a apoderarse de él: la mujer que vive en su casa y afirma ser su madre es, en realidad, una impostora que ha ocupado su lugar. Con Connie Britton, Sam Nivola, Meera Syal.

Miércoles 21

La lista terminal // Temporada 2

-Prime Video

-Tras completar su sangrienta venganza personal, el ex comandante de los Navy SEAL James Reece (Chris Pratt) busca reencauzar su vida. Sin embargo, cuando una ola de atentados coordinados sacude al mundo y un antiguo aliado parece haberse sumado a células terroristas, la CIA lo acorrala para ofrecerle un indulto presidencial a cambio de frenar la crisis.

Jueves 22

Nadie quiere esto // Temporada 3

-Netflix

-La tercera temporada sigue a Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) tras dar un paso decisivo al mudarse juntos y compartir una casa propia. Mientras enfrentan las fricciones cotidianas de la convivencia y las constantes intromisiones de sus respectivas familias, su entorno también sufre transformaciones.

La masacre de Flores

-HBO Max

-Esta serie documental reconstruye la trágica historia de Matías Bagnato, el único sobreviviente de La masacre de Flores, uno de los episodios criminales más estremecedores y emblemáticos de la historia argentina. A través de testimonios y un emotivo archivo audiovisual, la producción repasa el letal atentado que destruyó a su familia y su incansable lucha por la justicia.

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Viernes 23

Lupin // Temporada 4

-Netflix

-Tras cuatro años en prisión cumpliendo su condena para reencontrarse con su esposa e hijo, la tranquilidad de Assane Diop (Omar Sy) se desmorona cuando un misterioso anuncio firmado bajo la identidad de “Lupin” anticipa una serie de asaltos simultáneos en museos de París. Al ejecutarse los robos, las sospechas recaen de inmediato sobre Assane, obligándolo a maniobrar desde la cárcel y tramar una audaz huida para desenmascarar al imitador que busca destruir su legado y limpiar su nombre.

PELÍCULAS

Miércoles 21

Moana

-Disney+

-Moana responde a la llamada del océano y decide romper las reglas de su tribu para viajar, por primera vez, mucho más allá del arrecife de su isla de Motunui. En compañía del egocéntrico semidiós Maui, emprenderá una aventura inolvidable a través del mar para devolver la prosperidad y el equilibrio a su pueblo.

VIERNES 23

Mother Mary

-HBO Max

-Mary, una exitosa cantante de pop en pleno auge de su carrera, decide contactar a Sam, una antigua amiga y talentosa diseñadora de moda, para encomendarle el vestuario de su próxima e importante gira mundial. Sin embargo, el reenfoque profesional desencadena un reencuentro cargado de alta tensión emocional, donde antiguos deseos, rivalidades no resueltas y una intensa atracción mutua amenazan con desestabilizar la vida de ambas. Dirigida por David Lowery, con Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer.

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