En los cines de Mar del Plata se incorporan esta semana nuevos títulos que renuevan la cartelera local, con propuestas de distintos géneros orientadas a públicos diversos. Entre los estrenos se destaca Resident Evil: noche cero, una nueva entrega de la saga de acción y terror que suma tensión y supervivencia en un escenario apocalíptico. También se suma El árbol mágico, protagonizada por Andrew Garfield, y One Piece: la película, adaptación cinematográfica del popular universo anime.

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Resident Evil: noche cero dirigida por Zach Cregger, con Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry.

-Basada en la popular saga de videojuegos de Capcom, esta reinvención cinematográfica sigue a Bryan, un repartidor y médico que queda atrapado en una ciudad aislada cuando un brote zombi desata el caos absoluto. Para sobrevivir, se verá empujado a una frenética carrera contrarreloj donde deberá improvisar armas y enfrentar oleadas de no muertos.

El árbol mágico dirigida por Ben Gregor, con Nonso Anozie, Andrew Garfield, Claire Foy.

-Adaptación del clásico literario de Enid Blyton, la historia sigue a Polly, Tim y sus tres hijos en su mudanza a la remota campiña inglesa. Tras descubrir un árbol mágico habitado por estrafalarios personajes como Cara de Luna y Seditas, los niños y sus padres acceden a mundos fantásticos a través de las copas, logrando reconectar como familia tras años de distanciamiento.

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One Piece: la película dirigida por Atsuji Shimizu.

-En esta primera entrega cinematográfica basada en el célebre manga, Luffy y su tripulación se lanzan a la búsqueda de la legendaria isla donde supuestamente se encuentra oculto el tesoro de Woonam, el pirata que acumuló un tercio del oro del mundo. En su camino, deberán enfrentar al temible Eldrago, un criminal con los devastadores poderes de una fruta del diablo que también busca apoderarse de la fabulosa fortuna.

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