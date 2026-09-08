La lupa en las plataformas: temporada 5 de “Fauda”, entre las novedades de la semana
Además llegará la serie “Cautiva”, dirigida por Jazmín Stuart, el especial “Al descubierto” centrado en la figura de Mr. T y la película de la serie “Ten percent”.
La quinta temporada de la serie Fauda se posiciona como uno de los principales estrenos de la semana en plataformas de streaming, además de la serie Cautiva, dirigida por Jazmín Stuart. A su vez, llega el especial documental Al descubierto, centrado en la figura del actor Mr. T, y la película vinculada a la serie Ten percent.
SERIES
Lunes 7
Cautiva
-HBO Max
-En pleno Siglo XXI, Clara decide abrazar su vocación e ingresar a un estricto convento de clausura, sin sospechar la pesadilla que la aguarda. Allí dentro, la madre superiora Cecilia desata una espiral de locura y sometimiento que transforma la vida de las monjas en un infierno. Dirigida por Jazmín Stuart, con Carolina Kopelioff, Lorena Vega, Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois.
Martes 8
Fauda // Temporada 5
-Netflix
-Ambientada dos años después de los ataques del 7 de octubre de 2023, la entrega final arranca cuando Eli viaja a Marsella junto a un rastreador beduino para ejecutar una venganza personal contra un miembro de Hamás. Este operativo clandestino obligará a Doron Kavillio y a su equipo a desplegarse en el extranjero para frenar una amenaza catastrófica contra Israel, mientras lidian con el abrumador trauma y las secuelas psicológicas que la guerra dejó en sus vidas.
ESPECIAL
Martes 8
Al descubierto: Mr. T
-Netflix
-Este documental explora el fenómeno cultural de Mr. T, la figura que conquistó la televisión y el cine para convertirse en uno de los mayores íconos globales de la década de los 80. Narrado en primera persona por el propio actor, revela la historia íntima, las vulnerabilidades y las vivencias personales que se esconden detrás de su emblemática cresta, sus cadenas de oro y sus frases más célebres.
PELÍCULAS
Jueves 10
¡Llama a mi agente!: la película
-Netflix
-Cinco años después del cierre de la agencia de talentos, Andrea está lista para dar el salto y dirigir su ópera prima. Sin embargo, cuando el actor principal abandona el rodaje y la tensión con el productor se vuelve insostenible, decide aliarse con Noémie, una astuta productora de reality shows, desencadenando un caótico duelo de egos y manipulaciones en el que nada saldrá según lo previsto. Dirigida por Emilie Noblet, con Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert.