La quinta temporada de la serie Fauda se posiciona como uno de los principales estrenos de la semana en plataformas de streaming, además de la serie Cautiva, dirigida por Jazmín Stuart. A su vez, llega el especial documental Al descubierto, centrado en la figura del actor Mr. T, y la película vinculada a la serie Ten percent.

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SERIES

Lunes 7

Cautiva

-HBO Max

-En pleno Siglo XXI, Clara decide abrazar su vocación e ingresar a un estricto convento de clausura, sin sospechar la pesadilla que la aguarda. Allí dentro, la madre superiora Cecilia desata una espiral de locura y sometimiento que transforma la vida de las monjas en un infierno. Dirigida por Jazmín Stuart, con Carolina Kopelioff, Lorena Vega, Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois.

Martes 8

Fauda // Temporada 5

-Netflix

-Ambientada dos años después de los ataques del 7 de octubre de 2023, la entrega final arranca cuando Eli viaja a Marsella junto a un rastreador beduino para ejecutar una venganza personal contra un miembro de Hamás. Este operativo clandestino obligará a Doron Kavillio y a su equipo a desplegarse en el extranjero para frenar una amenaza catastrófica contra Israel, mientras lidian con el abrumador trauma y las secuelas psicológicas que la guerra dejó en sus vidas.

ESPECIAL

Martes 8

Al descubierto: Mr. T

-Netflix

-Este documental explora el fenómeno cultural de Mr. T, la figura que conquistó la televisión y el cine para convertirse en uno de los mayores íconos globales de la década de los 80. Narrado en primera persona por el propio actor, revela la historia íntima, las vulnerabilidades y las vivencias personales que se esconden detrás de su emblemática cresta, sus cadenas de oro y sus frases más célebres.

PELÍCULAS

Jueves 10

¡Llama a mi agente!: la película

-Netflix

-Cinco años después del cierre de la agencia de talentos, Andrea está lista para dar el salto y dirigir su ópera prima. Sin embargo, cuando el actor principal abandona el rodaje y la tensión con el productor se vuelve insostenible, decide aliarse con Noémie, una astuta productora de reality shows, desencadenando un caótico duelo de egos y manipulaciones en el que nada saldrá según lo previsto. Dirigida por Emilie Noblet, con Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert.

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