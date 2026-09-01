Las principales plataformas de streaming renuevan su catálogo esta semana con una serie de estrenos que combinan música, ficción y cine internacional. Entre las novedades más relevantes se destaca el documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción, que recorre la obra y el universo creativo del músico rosarino, una de las figuras centrales del rock argentino. En el plano de las series, regresan con nuevas temporadas Chad Powers y Los caballeros, además de The runner, film protagonizado por Gal Gadot.

Ads

SERIES

Jueves 3

Chad Powers: mariscal de campo // Temporada 2

-Disney+

-Mientras Chad Powers brilla como una superestrella en los partidos, su comportamiento errático fuera de la cancha despierta sospechas en el entrenador Hudson y en Gerry. Con la verdadera identidad de Russ al borde de quedar al descubierto y la temporada en juego, la única forma de llevar a los Catfish al College Football Playoff será acudir a Ricky, la última persona dispuesta a ayudarlos.

Los caballeros // Netflix

-Temporada 2

-Eddie diseña ambiciosos planes para expandir su próspero imperio criminal, decidiendo avanzar incluso sin la aprobación de Bobby. Mientras tanto, Susie identifica una nueva e inesperada oportunidad para diversificar el negocio y consolidar la posición de la organización.

Viernes 4

Sheriff Country

-Paramount+

-El oficial Mickey Fox patrulla las calles de la pequeña ciudad de Edgewater e investiga la creciente actividad criminal de la zona. En medio de sus deberes, deberá lidiar con la presencia de su padre ex convicto y con las peligrosas consecuencias de un misterioso incidente que involucra a su caprichosa hija. Con Morena Baccarin, Matt Lauria, Christopher Gorham.

PELÍCULAS

Miércoles 2

The runner

-Prime Video

-Amenazada por un chantajista anónimo que ha secuestrado a su hijo, Maia, una destacada abogada, se ve obligada a recorrer las calles de Londres a pie en una carrera contra el tiempo. Su única opción para salvar la vida de su pequeño será asesinar al cliente al que actualmente representa. Dirigida por Kevin Macdonald, con Gal Gadot, Damian Lewis, Rory Wilmot.

Ads

The Mandalorian and Grogu

-Disney+

-Tras la caída del Imperio, los señores de la guerra siguen dispersos por la galaxia. Mientras la Nueva República lucha por consolidar la paz, recluta al legendario cazarrecompensas Din Djarin y a su joven aprendiz Grogu para proteger el legado de la Rebelión.

Jueves 3

Fito Páez: el mundo cabe en una canción

-Netflix

-Este documental explora la intimidad, la extensa trayectoria, los momentos cumbre y las tragedias personales del icónico cantautor argentino Fito Páez, ofreciendo un retrato profundo, conmovedor y cercano sobre su legado en la música hispanoamericana. Dirigido por Matías Gueilburt.

La furia de los Thundermans

-Paramount+

-Basada en la popular comedia de superhéroes de Nickelodeon, esta película sigue las aventuras de Chloe, la hermana menor de la familia, quien desencadena un absoluto caos familiar cuando comienza a desarrollar un nuevo, impredecible y descontrolado superpoder.

Ads

Viernes 4

Mayday

-Apple

-Durante una misión secreta en territorio ruso en plena Guerra Fría, la operación del teniente Troy “el asesino” Kelly fracasa rotundamente, dejándolo atrapado tras las líneas enemigas. Tras ser rescatado por Nikolai Ustinov, un rudo ex agente de la KGB fascinado por la cultura estadounidense, entre ambos surgirá una insólita alianza para intentar escapar con vida. Dirigida por John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein, con Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova.

Puede interesarte