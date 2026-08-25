Las principales plataformas de streaming actualizan sus catálogos esta semana con una oferta variada que combina estrenos, regresos y finales de producciones de alto perfil. Entre las novedades más destacadas aparece Barreda, las temporadas finales de Margarita y Cien años de soledad, una nueva entrega de Materia oscura y el thriller Susurran tu nombre, protagonizado por Robert De Niro.

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SERIES

Lunes 24

Margarita // Temporada 3

-HBO Max

-Con Delfina afianzada en el poder tras el trágico desenlace de la entrega previa, Margarita y sus hermanos se ven arrastrados a una encrucijada determinante mientras descubren la verdad sobre su origen, identidad y el paradero de su padre. Con el estallido de la revolución en Krikoragán, la trama se encamina hacia escenarios de mayor escala marcados por el esperado regreso de Máximo Augusto Calderón de la Hoya, el Conde, para cerrar las grandes incógnitas de la historia.

Miércoles 26

Cien años de soledad // Temporada 2 – Parte 2

-Netflix

-El cierre definitivo se centra en Aureliano Babilonia mientras logra descifrar los proféticos manuscritos de Melquíades. A medida que comprende la clave de su historia, el episodio retrata el trágico cumplimiento de la maldición y la posterior caída de Macondo, devorado por el olvido, la desolación y la destrucción, consumando el destino inevitable de una estirpe condenada a no tener una segunda oportunidad sobre la tierra.

Gutiérrez is mai neim

-Disney+

-Dirigida por Jesús Braceras y protagonizada por Darío Barassi y Yayo, esta comedia negra policial sigue los pasos del subcomisario Roberto Gutiérrez, un oficial poco preparado y disparatado al que le encomiendan resolver el delicado e imprevisto asesinato del embajador ruso en la Argentina.

Jueves 27

Dalliance

-Paramount+

-Billy, un ex camarógrafo de televisión, coincide con la fascinante Dani a bordo de un ferry en el puerto de Sídney. Lo que comienza como un encuentro casual desencadena una intrincada conexión a medida que sus mundos radicalmente opuestos se entrelazan. Con Hugo Weaving, David Wenham y Heather Mitchell.

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Leanne // Temporada 2

-Netflix

-Leanne enfrenta una caótica rutina al tener que alojar a sus ancianos padres en su propio hogar mientras continúa explorando el convulso mundo de las citas tras separarse de su esposo luego de 33 años de matrimonio. Para salir adelante en esta etapa, volverá a contar con el apoyo incondicional y las ocurrencias de su hermana Carol (Kristen Johnston) y su disparatada familia.

Viernes 28

Materia oscura // Temporada 2

-AppleTV

-Nuevos y destructivos peligros quiebran la frágil calma y obligan a los protagonistas a huir de nuevo. Mientras Jason cae en una peligrosa obsesión con la Caja para viajar entre realidades y Daniela lidia con una desconfianza desgarradora, Amanda y Ryan unen fuerzas en una difícil travesía para regresar a casa, al tiempo que Blair intenta detener los ambiciosos planes de Leighton por crear un mundo perfecto.

PELÍCULAS

Martes 25

Tortugas Ninja: caos mutante

-Paramount+

-Tras vivir aislados del mundo humano durante años, los hermanos se proponen ganarse el afecto de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales mediante desinteresados actos heroicos. Con la ayuda de su amiga April O’Neil, enfrentan a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto quedan superados ante el ataque de un impredecible ejército de mutantes.

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Miércoles 26

Sunrise: el último amanecer

-Prime Video

-La vida de Oriah “Ry” Pera (Maia Reficco), una joven de 22 años atrapada por problemas de salud crónicos y la sobreprotección de su madre (Eva Longoria), da un vuelco insospechado durante un verano en Mallorca cuando conoce a Julián (Fernando Líndez), un chico local tan encantador como irritante que despertará en ella el deseo de tomar las riendas de su existencia.

Viernes 28

Susurran tu nombre

-Netflix

-Tras la misteriosa desaparición de su hijo, un viudo se ve obligado a recurrir a la ayuda de su padre ausente, un experimentado detective retirado que años atrás encarceló al sangriento asesino en serie vinculado con el caso. Dirigida por James Ashcroft y protagonizada por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott.

Another round

-MUBI

-Dirigida por Thomas Vinterberg, la historia sigue a cuatro profesores de secundaria sumergidos en la monotonía cotidiana. Para revitalizar su trabajo y sus vidas personales, deciden llevar a cabo un arriesgado experimento sociológico: mantener un nivel constante de alcohol en sangre a lo largo del día para evaluar si recuperan la creatividad, la pasión y la confianza perdidas.

Barreda

-Prime Video

-Basada en uno de los crímenes más conmocionados en la historia de Argentina, la película reconstruye el cuádruple femicidio perpetrado en 1992 por el dentista Ricardo Barreda contra su esposa, su suegra y sus dos hijas en su casona de La Plata. Dirigida por Daniela Goggi y con las actuaciones de Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán, la historia indaga en la construcción mediática y el discurso manipulador del asesino, ofreciendo una mirada centrada en las víctimas.

Miss you, love you

-HBO Max

-Una mujer viuda sumida en el dolor por la reciente muerte de su esposo entabla una inesperada y reconfortante relación con el asistente de su hijo, del cual se encuentra distanciada. A medida que colaboran en la organización de las exequias, ambos descubrirán que tienen mucho por resolver y sanar en sus propias vidas. Dirigida por Jim Rash y protagonizada por Allison Janney, Andrew Rannells y Bonnie Hunt.

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