El 16 de agosto de 1958 nacía en un hogar de Bay City, Míchigan, una tal Madonna Louise Veronica Ciccone, quien con el paso del tiempo sería conocida simplemente como Madonna, y con más precisión con ese apodo nada grandilocuente de “la reina del pop”. El ascenso de la figura de Madonna se daría en los 80’s y es indudable que lo audiovisual estuvo presente desde el origen, ya sea por la injerencia de MTV y el videoclip, pero también porque la cantante entendió que el cine era una plataforma fundamental para impregnar su estilo y su presencia. Por lo tanto, podemos rastrear su vínculo con el cine desde casi su nacimiento artístico.

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La presencia de Madonna en aquellos 80’s fue tanto con canciones para películas que se convirtieron en grandes hits y en algunas actuaciones celebradas, como en aquella comedia Buscando desesperadamente a Susan o en ¿Quién es esa chica? (dos clásicos de esa década). Si bien Madonna no ganó técnicamente el Oscar, sí lo ganaron dos canciones interpretadas por ella como Sooner or later compuesta por Stephen Sondheim para Dick Tracy y You must love me compuesta por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice para la adaptación cinematográfica de Evita. Per sí ganó el Globo de Oro por Masterpiece para la película W.E. que ella misma dirigió, pero además ganó como Mejor Actriz por su actuación en Evita. Lo curioso es que ganó antes como actriz que por una canción.

Si bien la lista de canciones de Madonna para el cine es bastante más extensa, vamos a hacer un recorrido por épocas y estilos diferentes, como para resumir a una artista que es, sí, imposible de resumir. ¡Larga vida a la reina del pop!

Crazy for you de Vision quest (1985)

Into the groove de Buscando desesperadamente a Susan

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Who’s that girl de ¿Quién es esa chica? (1987)

Sooner or later de Dick Tracy (1990)

You must love me de Evita (1996)

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Die another day de Otro día para morir (2002)

Masterpiece de W.E. (2011)

Beautiful stranger de Austin Powers: el espía seductor (1999)

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