Mar del Plata, una de las ciudades más filmadas de la Argentina, tanto por registros caseros de turistas y locales, como por producciones cinematográficas y publicitarias que eligen este destino por su belleza o su iconicidad. Mar del Plata, cuna del único festival de cine Clase A de la región y donde anualmente varios cientos de estudiantes deciden cursar carreras que tienen que ver con lo audiovisual. Mar del Plata, entonces, la ciudad que desde este 10 de agosto conmemorará por primera vez en su historia del Día del Realizador Audiovisual, convirtiéndose -según registros no oficiales- en la primera ciudad del país en conmemorar a la gente que piensa las imágenes en movimiento.

Ads

La elección del 10 de agosto no es azarosa, aunque sí tiene que ver con un hecho fortuito: hace unos años, mientras investigaba para un libro sobre salas de cine en la ciudad, el empleado municipal Rubén Viaro encontró en los depósitos del Archivo Histórico Municipal en Villa Mitre unas latas que contenían en su interior material fílmico. Difícil era saber a simple vista qué iban a encontrar ya que los rótulos no condecían con los registros. Sin embargo, unas que estaban etiquetadas con el nombre de Mateo Bonnin llevaron a la sorpresa: en las cintas había fotogramas de lo que parecía ser una película rodada en la Mar del Plata de las primeras décadas del Siglo XX.

Como si del final de Los cazadores del Arca Perdida se tratara, la apertura de las latas reveló algo tan histórico como fantástico, aunque afortunadamente nadie murió derretido aquí. Más bien, todo lo contrario. La investigación también involucró, entre otros, al realizador Miguel Monforte y a Mercedes Monteverde, que es familiar y biógrafa de Bonnin, lo que permitió profundizar en el origen del material encontrado. Se trataba de un largometraje titulado Agradable despertar, una producción en cinco actos que según indican los registros es el primer largometraje argumental producido en la ciudad, con dirección y actores locales, en locaciones icónicas como el Torreón del Monje, el Paseo Gral. Paz, Cabo Corrientes y los palacetes de la avenida Colón. ¿Su estreno? Claro que sí: el 10 de agosto… de 1924.

“Agradable despertar” es el primer largometraje realizado enteramente en la ciudad.

Antes de esa fecha histórica y fundacional, hay que decir que Bonnin fue un inmigrante balear que llegó a Sudamérica tras la muerte de sus padres. Luego de un paso por Perú, Brasil y Chile, finalmente arribó a Argentina en 1901, donde rápidamente comenzó a desempeñarse como fotógrafo y corresponsal. Es así como cuatro años después terminó radicándose en Mar del Plata, ciudad en la que abrió su primer estudio propio y donde se convirtió en un referente a la hora de retratar a la Belle Epoque local. Muchas de las imágenes que hemos visto de la Mar del Plata de antaño pertenecen a su lente.

Como muchos de los personajes de aquellos tiempos, además de fotógrafo Bonnin tenía vocación de emprendedor. Así fue como terminó instalando su primera sala de proyección, el Bar Cinematógrafo Bonnin, además de un biógrafo en Bahía Blanca junto a su cuñado Manuel Suárez. En su relación con Mar del Plata y los turistas, entre 1912 y 1913 publicó sus primeros álbumes de imágenes, y mantuvo su estudio tanto en la rambla de madera como en la nueva Rambla Francesa. Como distinción y para notar el grado de relevancia que tenía en la sociedad local, fue nombrado fotógrafo oficial del Mar del Plata Golf Club.

Ads

Apasionado de la imagen, Bonnin adquirió su propia cámara de cine para realizar los primeros registros documentales de la ciudad, material que dio origen al primer noticiero local. Sin embargo, su mayor hito llegó el 10 de agosto de 1924 con el estreno de su proyecto más ambicioso: el primer largometraje íntegramente marplatense. Ese día seguramente habrá sido muy importante en la vida de Bonnin, aunque tal vez nunca imaginó el grado de trascendencia que iba a tener. A más de un siglo, esa fecha comenzará a ser recordada e identificatoria de todos los que hacen producción audiovisual en Mar del Plata.

Puede interesarte

La concreción del Día del Realizador Marplatense, no obstante, llevó un largo camino administrativo que incluyó la declaración de la película como “de Interés” por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, además de la determinación de imponer el 10 de agosto como fecha conmemorativa. Mientras, se trabaja con el objetivo de avanzar en el proceso de recuperación y preservación de estas cintas y otras encontradas en la Villa Mitre. Una tarea que a decir de Miguel Monforte no es tan onerosa, pero sí requiere del interés del poder político local, de interpretar la importancia para la cultura de una ciudad de recuperar parte de su pasado a través de los fotogramas de la película de Bonnin.

Como una forma de celebrar, este lunes se realizará una charla conmemorativa y la exhibición del cortometraje recuperado Brisas del Atlántico, acompañados por una exposición sobre la preservación de archivos audiovisuales ante la migración tecnológica. Y habrá más actividades el miércoles 12 con una capacitación abierta de introducción a la postproducción de sonido y el viernes 14 con una muestra de cortometrajes de carreras y talleres locales.

Ads