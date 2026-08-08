SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA (película) dirigida por Destin Daniel Cretton, con Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo. En cines.

Ads

-La cuarta película individual de Spider-Man viene a confirmar por qué el personaje es el más exitoso de todos los superhéroes en la taquilla de los cines mundiales. Básicamente, porque el personaje contiene una serie de conflictos cercanos con el espectador. Contra lo grandilocuente, a Peter Parker le duele el desamor, el olvido de sus amigos. Y con eso, esta película construye un relato algo extenso centrado en las consecuencias de los actos del personaje, cuando en la película anterior borró la mente de todo el mundo para evitar que algún otro ser querido resulte dañado. Claro, no lo logrará del todo porque en este mundo de gente poderosa no hay hechizo que sea imbatible. La película es cómica cuando debe serlo, tiene secuencias de acción muy creativas y suma un componente de melancolía que ya estaba presente en el final de la entrega anterior, pero aquí se precipita a toda la narración. Puede que tenga algunos problemas de guión, pero la esencia se mantiene. A los aciertos de la película, hay que sumarle la química alcanzada entre Holland, Zendaya y Batalon, que nos hacen olvidar por momentos lo virtual de todos estos asuntos de Marvel.

TED LASSO (serie) creada por Jason Sudeikis, Brendan Hunt y Joe Kelly, con Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift. En AppleTV.

-Otro que volvió fue Ted Lasso, el famoso entrenador de la Premier League que se había retirado al final de la temporada 3 para dedicarse a lo familiar. Claro, el retiro no dura mucho, ni mucho menos la ansiedad de las plataformas por estirar aquello que funciona. Y el personaje (y varios otros) regresó para una cuarta temporada que lanzó AppleTV esta semana con un primer episodio mucho más dramático que cómico, centrado en la decisión bisagra que tendrá que tomar el personaje ante el ofrecimiento de volver a Inglaterra para entrenar un equipo de la Liga Femenina. Entre algunas obviedades discursivas, el regreso se sintió sin el timing del pasado y habrá que ver si a partir de los próximos episodios la serie recupera ese sentido del humor que la caracterizaba y la convirtió en una de las más exitosas de los últimos años. Por lo pronto un comienzo en piloto automático, surfeando sobre el carisma de sus personajes antes que encontrando algo interesante que contar.

LA INVITACIÓN (película) dirigida por Olivia Wilde, con Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton. En cines.

Ads

-La nueva película de Wilde como directora trabaja sobre algunos esquemas reconocibles. Una pareja burguesa que evidente crisis invita a cenar a unos vecinos extravagantes, en una reunión que avanza sobre diversas incomodidades hasta que detona cuando lo íntimo, lo privado, se revela y los personajes comienzan a explorar un grado de sincericidio peligroso. El gran acierto de Wilde es afrontar esto como una comedia y, desde ahí, observar la psicología de cada personaje, especialmente el que interpreta ella y su pareja, Seth Rogen, en estado de gracia. Por momentos La invitación evade ciertas responsabilidades, pero cuando centra su mirada, aplica algunos golpes más que efectivos sobre cierta moral conservadora. Otro detalle para nada desdeñable es que la actriz y directora propone una puesta en escena dinámica, que haga olvidar la presencia de lo teatral, incluso con encuadres provocadores. También hay un trabajo afinadísimo con los diálogos, lo que evidencia un trabajo detrás de la película que busca un tono autoral a algo que podría ser más impersonal.

MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA (miniserie especial) creado por Linwood Boomer, con Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek. En Disney+.

-Dos décadas después del final, una buena parte del elenco regular de la serie Malcolm in the middle se reunió para esta suerte de miniserie especial integrada por cuatro episodios de casi media hora. Y como podíamos esperarlo, el asunto no está a la altura porque más allá de intentar recuperar ese humor cáustico y virulento de la gran sitcom, los vientos de época convocan a cierta tibieza para no dañar a nadie. La excusa es el aniversario de bodas del matrimonio de Lois y Hal, el reencuentro familiar y la revelación de una gran mentira del neurótico Malcolm: para llevar una vida más o menos ordenada, le ocultó a su hija la existencia de su familia. Esto, que era una idea potencialmente divertida, se debilita en el último episodio, que cae en demasiadas concesiones melodramáticas, impropias del espíritu de la serie. Algunos momentos divertidos y, sí, la alegría de volver a ver algunos personajes que estaban en nuestro corazón.

Ads

THE DINK: PASIÓN POR EL PICKLEBALL (película) dirigida por Josh Greenbaum, con Jake Johnson, Mary Steenburgen, Aaron Chen. En AppleTV.

-Greenbaum es un gran director de comedias y Johnson es una estupendo comediante. Todo esto sumado a la presencia de Ben Stiller como productor (y reservándose un pequeño y divertido personaje) y a los creadores de Dodgeball, una de las mejores comedias deportivas de todos los tiempos, detrás del asunto, hacían prever que la película podía estar más que bien. Y realmente lo está, otra gran comedia deportiva, en este caso sobre un tenista fracasado que encuentra un horizonte en su vida de la manera menos esperada. No sólo hay chistes muy buenos, actuaciones y personajes memorables, sino algunas ideas osadas (la relación entre Johnson y Seenburgen) y la construcción de un universo que recuerda las mejores películas de Will Ferrell. Como frutilla del postre, la presencia de algunos ídolos del tenis que se divierten haciendo versiones exageradísimas de ellos mismos. Hay que verla.

Puede interesarte