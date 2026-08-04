Las principales plataformas de streaming renuevan su catálogo esta semana con el estreno de la cuarta temporada de Ted Lasso, que llega a Apple TV+. En paralelo, la continuación de Cien años de soledad desembarca en Netflix y Futurama suma nuevos episodios en Disney+. La grilla semanal se completa con el estreno de Gatos callejeros, una producción animada creada por Ricky Gervais.

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Martes 4

El Conde de Montecristo

-Universal+

-En esta miniserie de 8 episodios dirigida por Bille August y basada en la obra de Alejandro Dumas, el marinero Edmond Dantès es encarcelado injustamente en el Castillo de If. Tras años de instrucción a manos de un erudito abad, Edmond halla un tesoro oculto y resurge bajo la identidad del Conde de Montecristo para ejecutar una implacable venganza contra quienes lo traicionaron. Con Sam Claflin y Jeremy Irons.

Futurama // Temporada 14

-Disney+

-La delirante tripulación de Planet Express regresa a las andadas en una nueva tanda de aventuras espaciales. En esta ocasión, Fry, Leela y Bender deberán verse las caras con despiadados piratas espaciales, lidiar con los riesgos de la carne cultivada en laboratorio y acompañar al Dr. Zoidberg en el insólito regreso de un antiguo amor.

Los hechiceros más allá de Waverly Place // Temporada 3

-Disney+

-Esta nueva etapa se centra en el rescate de Alex, la reunión de la familia Russo y la lucha definitiva contra las fuerzas del mal. Tras la misteriosa desaparición de Alex, Billie se embarca en una peligrosa misión para salvarla mientras se reencuentra con su padre y desentraña los secretos del mundo mágico.

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Miércoles 5

Cien años de soledad // Parte 2 (primera entrega)

-Netflix

-La recta final de la épica adaptación de la obra de Gabriel García Márquez narra la irrupción del progreso y la posterior decadencia de Macondo tras la llegada del tren. Entre guerras, disputas y el nacimiento de nuevas generaciones de los Buendía, la historia se encamina hacia el ineludible y profético cierre del destino familiar.

Sterling Point

-Prime Video

-Annie Jacobson es una adolescente de 17 años cuya vida en Nueva York cambia drásticamente cuando ella y su hermano gemelo heredan una misteriosa isla en Canadá de parte de su abuelo. En este paradisíaco y enigmático lugar, Annie descubrirá el amor, entablará profundas amistades y desenterrará oscuros secretos familiares. Con Ella Rubin, Keen Ruffalo, Jay Duplass.

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Star Wars: Visions - La novena Jedi

-Disney+

-Serie de animé que expande los relatos y estilos visuales presentados en la aclamada antología Star Wars: Visions. La producción explora rincones inéditos de la galaxia a través de fascinantes perspectivas, viajes de caballeros Jedi, Sith y guerreros solitarios en universos alternativos de la franquicia.

Ted Lasso // Temporada 4

-AppleTV

-En esta nueva entrega, la galardonada comedia toma un giro rotundo cuando Ted Lasso regresa sorpresivamente a Richmond. Esta vez, el carismático entrenador asumirá el mayor reto de su carrera profesional: liderar y llevar a la gloria al recién creado equipo femenino de fútbol del club. Con Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple.

Jueves 6

Mi vida con los chicos Walter // Temporada 3

-Netflix

-La historia continúa adentrándose en el complejo triángulo amoroso de Jackie y en las dramáticas secuelas tras la crisis de salud de George Walter. Además, la llegada de nuevos y ambiciosos personajes provenientes de Nueva York pondrá a prueba las dinámicas de la casa y la estabilidad de la familia.

Fragmentos

-Disney+

-Ambientada en un elitista instituto de Los Ángeles en los años 80, la historia sigue a Bret, un joven aspirante a escritor cuya vida se desmorona con la llegada de un misterioso estudiante. Su incorporación coincide con la ola de pánico provocada por “The Trawler”, un sádico asesino en serie que acecha a los adolescentes de la ciudad. Creada por Ryan Murphy.

Viernes 7

Gatos callejeros

-Netflix

-Esta comedia animada sin tapujos y repleta de humor irreverente sigue las alocadas, escandalosas y divertidas andanzas de un grupo de gatos vagabundos. Con su ingenio y falta de filtro, felinos de distintas personalidades causarán un caos total en cada rincón de la ciudad. Creado por Ricky Gervais, con voces de Ricky Gervais, Tony Way, Natalie Cassidy

Muertos S.L. // Temporada 4

-Netflix

-La entrega final arranca con una feroz contienda por la dirección del tanatorio: Chemi decide ocupar el puesto “un ratito” para evitar que lo tome Dámaso, desatando la frustración del ambicioso comercial y abriendo la puerta a una ola de disparatadas y desastrosas situaciones.

PELÍCULAS

Viernes 7

La última casa

-Netflix

-Tras quedar atrapados de forma inexplicable dentro de su propia casa, los miembros de una familia deben organizarse para sobrevivir mientras sus recursos alimenticios se agotan rápidamente. A medida que el encierro los asfixia, deberán encarar una fuerza oscura que los acecha desde las sombras y se niega a dejarlos salir. Dirigida por Louis Leterrier, con Greta Lee, Wagner Moura, Gabriel Barbosa.

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