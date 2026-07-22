Los cines de Mar del Plata atraviesan una semana sin estrenos, en medio de las vacaciones de invierno, pero con una cartelera que se sostiene gracias a títulos animados, propuestas de terror y el nuevo trabajo del director Christopher Nolan. Entre las opciones familiares continúan en pantalla Toy Story 5 y Minions & Monstruos, a la vez que se destaca la presencia de La odisea. El género de terror también conserva protagonismo con títulos como Obsesión y Backrooms.

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Todas las películas en cartelera

Backrooms sin salida (versión extendida) dirigida por Kane Parsons, con Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor, Mark Duplass.

-Una extraña puerta aparece en el sótano de una exposición de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece a través de ella hacia una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para salvarlo.

El día de la revelación de Steven Spielberg, con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth.

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-Si descubrieras que no estamos solos en el universo y alguien te lo demostrase, ¿sentirías miedo? Una verdad oculta sacudirá las estructuras del planeta cuando sea revelada simultáneamente a siete mil millones de personas.

Evil Dead: en llamas dirigida por Sébastien Vanicek, con Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan.

-Ambientada en el universo de Evil dead, una viuda busca consuelo tras la muerte de su esposo visitando a sus suegros en una apartada casa de campo. Sin embargo, la reunión se vuelve una pesadilla cuando los familiares empiezan a transformarse uno a uno en Deadites, demostrándole que los votos matrimoniales perduran más allá de la muerte.

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La odisea dirigida por Christopher Nolan, con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway.

-Esta clásica epopeya mitológica sigue el accidentado viaje de diez años emprendido por Odiseo para regresar a su hogar en Itaca tras la caída de Troya. En su travesía, el astuto héroe deberá enfrentar a monstruos legendarios, deidades implacables y toda clase de tentaciones para lograr reencontrarse con su familia.

Minions & monstruos dirigida por Pierre Coffin, con las voces originales de Trey Parker, Jesse Eisenberg, Christoph Waltz.

-Los Minions logran conquistar Hollywood y convertirse en grandes estrellas de cine, pero tras perderlo todo, desatan por error monstruos que amenazan al mundo entero. Para enmendar su equivocación, la divertida pandilla amarilla deberá unirse en una misión desesperada para salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Moana dirigida por Thomas Kail, con Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui.

-Moana responde a la llamada del océano y decide romper las reglas de su tribu para viajar, por primera vez, mucho más allá del arrecife de su isla de Motunui. En compañía del egocéntrico semidiós Maui, emprenderá una aventura inolvidable a través del mar para devolver la prosperidad y el equilibrio a su pueblo.

Obsesión dirigida por Curry Barker, con Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson.

-El anhelo romántico de un joven por su amor platónico desencadena un hechizo siniestro que convierte a la chica en su sombra obsesiva. Esta metáfora sobre la cosificación de las relaciones explora los límites peligrosos a los que puede llegar el deseo de ser correspondido.

Scary Movie: terroríficamente incorrecta dirigida por Michael Tiddes, con Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans.

-Veintiséis años después de escapar de Ghostface, el elenco original regresa junto a nuevas caras para enfrentarse otra vez al asesino enmascarado. Los hermanos Wayans vuelven para acuchillar sin piedad reboots, requels, terror elevado y la cultura de la cancelación.

Toy Story 5 dirigida por Andrew Stanton, con las voces Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack.

-Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto tecnológico con la llegada de Lilypad, una tablet que revoluciona el cuarto de juegos con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie, poniendo en jaque el futuro de los juguetes tradicionales.

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