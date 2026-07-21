Las plataformas de streaming actualizan su oferta semanal con una batería de estrenos que combinan comedia, ciencia ficción y regresos esperados. Entre las principales novedades se destaca Stuart no logra salvar el universo, spin-off del universo de The Big Bang Theory, que pone el foco en uno de los personajes más queridos de la serie original. En paralelo, el género de ciencia ficción suma una apuesta fuerte con el regreso de Star Trek: Strange New Worlds, mientras que otra de las continuaciones destacadas es The Hunting Party. En el terreno de la comedia, se suma Dink, protagonizada por Jake Johnson.

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SERIES

Lunes 20

Los reyes de la colina // Temporada 15

-Disney+

-Se centra en Hank y Peggy mientras se adaptan a su nueva vida de jubilados en Rainey Street y lidian con las locuras de sus vecinos. Simultáneamente, su hijo Bobby enfrenta el estrés de convertirse en emprendedor mientras intenta reavivar viejas amistades de la infancia.

Jueves 23

The hunting party // Temporada 2

-Universal+

-Esta serie criminal creada por JJ Bailey sigue a un equipo de élite de investigadores reunidos para capturar a los asesinos más peligrosos del mundo tras su fuga de una prisión secreta. En su persecución, el grupo deberá desentrañar una misteriosa conspiración mientras lidia con los fantasmas de su propio pasado. Con Melissa Roxburgh.

Star Trek: Strange New Worlds // Temporada 4

-Paramount+

-La tripulación del U.S.S. Enterprise, liderada por el Capitán Christopher Pike, continúa su exploración de nuevos e inhóspitos mundos. En este viaje por la galaxia, los tripulantes deberán enfrentarse a aterradoras amenazas alienígenas mientras luchan contra sus propios demonios internos.

Stuart no logra salvar el universo

-HBO Max

-Tras romper accidentalmente un dispositivo inventado por Sheldon y Leonard, el dueño de la tienda de cómics, Stuart Bloom, desata un apocalipsis multiversal. Para restaurar la realidad, Stuart deberá emprender una disparatada misión junto a su novia Denise, el geólogo Bert y el insoportable físico Barry Kripke. Con Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie.

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Viernes 24

Soy Luna: volver a rodar

-Disney+

-Tras sufrir un misterioso accidente que la alejó de las pistas de patinaje, Luna regresa a su querido Jam & Roller. Al reencontrarse con el lugar que la vio crecer y convertirse en una patinadora reconocida, deberá superar sus miedos para recuperar la pasión por sobre ruedas. Con Karol Sevilla.

PELÍCULA

Miércoles 22

Amos del universo

-Prime Video

-A los diez años, el príncipe Adam se estrelló en la Tierra y perdió su espada mágica, el único vínculo con Eternia. Dos décadas después, tras recuperar el arma, es transportado al espacio para defender su hogar de Skeletor, obligándolo a descubrir su pasado para convertirse en He-Man. Dirigida por Travis Knight, con Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie.

Viernes 24

Los creyentes

-Netflix

-Tras la repentina e inesperada muerte de su madre, Ruth regresa a su pueblo natal para apoyar a su familia. Sin embargo, el comportamiento cada vez más extraño e inquietante de su padre la llevará a sospechar que la muerte no fue un accidente y a investigar qué sucedió realmente. Con Jose Coronado, Stéphanie Magnin, Alberto Olmo.

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72 horas

-Netflix

-Para salvar su decadente carrera profesional, un ejecutivo publicitario cuarentón decide colarse y sumarse a la alocada despedida de soltero de un grupo de veinteañeros en Miami, a la cual terminó siendo invitado por un error en un chat grupal. Dirigida por Tim Story, con Kevin Hart, Marcello Hernández, Teyana Taylor.

The Dink

-AppleTV

-Un antiguo prodigio del tenis enfocado en entrenar niños en el club de su padre apoya la causa de este contra la fiebre del pickleball. Sin embargo, tras sufrir una lesión, prueba el nuevo deporte a escondidas, descubriendo que le apasiona y desencadenando un conflicto de identidad, rivalidades del pasado y una disputa por el futuro del club. Dirigida por Josh Greenbaum, con Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Ben Stiller.

Sábado 25

Proyecto Gémenis

-Paramount+

-Henry Brogan, un maduro e infalible asesino a sueldo, decide retirarse definitivamente de la profesión. Sin embargo, sus planes de retiro se ven frustrados cuando se convierte en el objetivo de un misterioso agente que resulta ser un clon de sí mismo, mucho más joven, rápido e impredecible. Con Will Smith y Clive Owen.

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