La cartelera cinematográfica de Mar del Plata se renueva esta semana con la llegada de la esperada versión de acción real de Moana, una adaptación del clásico animado de 2016, y el film de terror Evil Dead: en llamas.

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Moana dirigida por Thomas Kail, con Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui.

-Moana responde a la llamada del océano y decide romper las reglas de su tribu para viajar, por primera vez, mucho más allá del arrecife de su isla de Motunui. En compañía del egocéntrico semidiós Maui, emprenderá una aventura inolvidable a través del mar para devolver la prosperidad y el equilibrio a su pueblo.

Evil Dead: en llamas dirigida por Sébastien Vanicek, con Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan.

-Ambientada en el universo de Evil dead, una viuda busca consuelo tras la muerte de su esposo visitando a sus suegros en una apartada casa de campo. Sin embargo, la reunión se vuelve una pesadilla cuando los familiares empiezan a transformarse uno a uno en Deadites, demostrándole que los votos matrimoniales perduran más allá de la muerte.

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