Las principales plataformas de streaming renuevan su catálogo con una variada oferta de contenidos que combina clásicos televisivos, nuevas temporadas y estrenos cinematográficos de alto perfil. Entre las novedades se destaca el arribo de la icónica serie La casa de la pradera, una nueva temporada de Padre de familia, llega Scream 7 y se incorpora el drama deportivo Christy, protagonizado por Sydney Sweeney.

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SERIES

Lunes 6

-The Neighborhood // Temporada 8

-Paramount+

-En la entrega final de la serie, Tina descubre una nueva pasión, Malcolm busca el equilibrio laboral y familiar, y Courtney avanza en su relación con Marty. Por su parte, Dave y Gemma sufren contratiempos con sus proyectos, mientras Calvin y Marty lidian con retrasos burocráticos para abrir su nuevo negocio. Con Cedric The Entertainer, Max Greenfield, Sheaun McKinney.

Miércoles 8

Padre de familia // Temporada 24

-Disney+

-La nueva temporada eleva la locura de la familia Griffin con ácidas parodias de la cultura pop y momentos inéditos, incluyendo una reveladora y alterada conversación entre Lois y Stewie. La trama abarcará desde caóticos naufragios y bodas inesperadas hasta batallas frontales contra el patriarcado.

Trying // Temporada 5

-AppleTV

-Nikki y Jason enfrentan el inesperado regreso de Kat, la madre biológica de sus hijos adoptivos, Princess y Tyler. Esta sorpresiva visita amenaza la estabilidad familiar que tanto les costó construir, desatando un torbellino emocional que pondrá a prueba su dinámica y su fortaleza como pareja. Con Esther Smith, Rafe Spall, Imelda Staunton.

Jueves 9

La casa de la pradera

-Netflix

-La unida y trabajadora familia Ingalls emprende la aventura de construir una nueva vida en la indómita frontera del Oeste norteamericano. En su día a día, los pequeños placeres y la belleza de la naturaleza se entrelazan profundamente con los duros desafíos diarios y la lucha constante por sobrevivir.

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PELÍCULAS

Miércoles 8

Scream 7

-Paramount+

-Un nuevo Ghostface emerge en el pacífico refugio donde Sidney Prescott intentaba dejar atrás su violento pasado. La pesadilla se vuelve íntima y desgarradora cuando su propia hija entra en la mira del maníaco, obligando a Sidney a encarar los fantasmas de su juventud para detener la carnicería de forma definitiva.

Viernes 10

The Non-Actor

-MUBI

-Protagonizado por Maya Hawke y Victoria Pedretti, este cortometraje de 18 minutos es el debut de la directora Eliza Callahan. Basado en su propia novela homónima, la pieza cinematográfica sigue el íntimo e introspectivo proceso de aceptación de una joven mujer que, de forma repentina, comienza a perder el sentido de la audición.

El drama

-Prime Video

-A solo unos días de llegar al altar, la estabilidad y los planes de una pareja vuelan por los aires. Una serie de secretos y revelaciones inesperadas desbarata por completo la imagen que cada uno tenía del otro, transformando los preparativos de la boda en una tensa carrera por descubrir la verdadera identidad de su prometido. Con Zendaya, Robert Pattinson y Alana Haim.

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Christy

-HBO Max

-Esta película biográfica narra la historia de Christy Martin, la legendaria pionera del boxeo femenino de los años 90. De la mano del polémico promotor Don King, Martin rompió los prejuicios del deporte y superó duras batallas personales, convirtiéndose en la primera boxeadora en la portada de Sports Illustrated. Con Sydney Sweeney.

Wicked: por siempre

-HBO Max

-La historia de las brujas de Oz llega a su fin. Elphaba, demonizada como la Bruja Malvada del Oeste, vive en el exilio luchando por liberar a los Animales silenciados y desenmascarar la farsa del Mago. Mientras tanto, Glinda asume su rol público como defensora de Oz, forzando un reencuentro donde ambas deberán tomar una decisión definitiva y enfrentar su verdadero destino.

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