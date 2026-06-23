Las plataformas de streaming renuevan su oferta esta semana con el estreno de la quinta temporada de El oso, el regreso de Avatar: la leyenda de Aang con su segunda entrega, una nueva serie protagonizada por Larry David y la llegada de la película La extraordinaria vida de Eleanor, dirigida por Scarlett Johansson.

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SERIES

Miércoles 24

Wild Cherry

-Paramount

-Un escándalo en una exclusiva escuela privada obliga a dos amigas, Lorna y Juliet, a tomar partido en una tensa red de lealtades. La situación las llevará a explorar los oscuros puntos débiles de su privilegiada comunidad y la presión de las redes sociales.

Jueves 25

El Oso // Temporada 5

-Disney+

-La última temporada arranca la mañana siguiente a la repentina renuncia de Carmy a la gastronomía. Dejando el restaurante en manos de Sydney, Richie y Sugar, el equipo deberá unirse ante las deudas y una tormenta para lograr la tan ansiada estrella Michelin.

Avatar: la leyenda de Aang // Temporada 2

-Netflix

-La adaptación en acción real continúa con la misión de Aang, Katara y Sokka. Juntos emprenden un peligroso viaje por el Reino Tierra para encontrar a un maestro que le enseñe al joven Avatar a dominar su siguiente elemento y así frenar a la Nación del Fuego.

Viernes 26

Larry y la búsqueda de la felicidad (viernes 26):

-HBO Max

-Esta ácida miniserie parodia los momentos más emblemáticos, absurdos y cruciales de la historia de los Estados Unidos. A través de la sátira y el humor político, la producción cuenta con un invitado de lujo muy particular: el mismísimo ex presidente Barack Obama. Con Larry David, Barack Obama, Jerry Seinfeld.

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PELÍCULAS

Miércoles 24

Las ovejas detectives

-Prime Video

-Cada noche, un pastor lee novelas policiales en voz alta a su rebaño. Cuando el hombre aparece muerto en extrañas circunstancias, las ovejas se dan cuenta de que se trata de un homicidio y, convencidas de entender la mente criminal, deciden resolver el caso.

Viernes 26

Hermanito

-Netflix

-La vida milimétricamente planeada y controlada de un exitoso agente de bienes raíces se descarrila por completo. El caos se desata cuando su excéntrico e impredecible “hermanito” reaparece de forma inesperada tras años de ausencia, trayendo el pasado consigo. Dirigida por Matt Spicer, con John Cena, Eric André, Michelle Monaghan.

La extraordinaria vida de Eleanor

-HBO Max

-A sus 90 años y tras vivir décadas en Florida, Eleanor Morgenstein decide reconstruir su vida en Nueva York luego de la muerte de su mejor amiga. Deseosa de conectar con el mundo actual, entabla una entrañable e improbable amistad con una estudiante de 19 años. Dirigida por Scarlett Johansson, con June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht.

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La mitad que falta

-HBO Max

-La muerte de Rocky deja a su hermano gemelo, Roman, completamente destrozado. Buscando consuelo, el joven decide asistir a un grupo de apoyo especializado en la pérdida de gemelos, donde conocerá a Dennis y nacerá una profunda amistad que los ayudará a sanar. Dirigida por James Sweeney, con Dylan O'Brien, James Sweeney, Lauren Graham.

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