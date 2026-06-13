EL DÍA DE LA REVELACIÓN (película) dirigida por Steven Spielberg, con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth. En cines.

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-Tras muchos años de cine revisionista, donde incluso reflexionó sobre sus propias raíces con Los Fabelman, Spielberg regresa al terreno del thriller de ciencia ficción con este relato apasionante que pone en pie de guerra a dos facciones alrededor de un secreto que, de revelarse, podría revolucionar la humanidad para siempre. Por un lado, Spielberg demuestra que sigue siendo un sólido narrador y le alcanza con un par de escenas. Pero, por otro, que sabe cómo relacionar su propia filmografía con los temas que aborda y volverse uno. Es decir, El día de la revelación vuelve sobre sus obsesiones, como son la verdad, la fe y el cine. Que, en todo caso y bajo el prisma del director, tal vez sean lo mismo. Gran película de un creador que estará cumpliendo en este 2026 nada más y nada menos que 80 años. Su talento sigue inagotable. Bienvenido.

LA EMPLEADA (película) dirigida por Paul Feig, con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar. En Prime Video.

-Alguna vez Feig fue un gran director de comedias, con Damas en guerra como mayor muestra de su talento. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se entusiasmó con una suerte de thriller femenino y elegante, estilizado, donde inspecciona lugares comunes de la sociedad e intenta ponerlos patas para arriba a través de la sátira. Porque sigue siendo el humor uno de sus motores, pero ya atravesado por otros registros. Aquí tenemos a una joven que necesita un trabajo para salir de la mala y una señora de alta sociedad que precisa una ama de casa. Todo parece perfecto e idílico, hasta que comienzan a revelarse las cartas. Feig juega al thriller erótico y se divierte con algunas aproximaciones a la telenovela (el registro de las protagonistas, el marido bonachón y musculoso). Si bien se nota que quiere ser Hitchcock, a Feige le falta… sobre todo cuando el guion comienza a dar giros inverosímiles que nos desvían la atención de lo que pasa en pantalla. Discreta.

NO APTOS PARA TRABAJAR (serie) creada por Mindy Kaling, con Ella Hunt, Will Angus, Jack Martin. En Disney+.

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-Kaling no sólo es una buena actriz de comedia, sino también una autora interesante para el género. Y lo demuestra aquí, en esta serie que se divierte retomando el código de las comedias de amigos jóvenes y neoyorquinos, con una mirada contemporánea que no disimula las influencias (sí, Friends) y con un gran timing para los diálogos veloces y chispeantes. Un grupo de personajes, cada uno en su trabajo, intenta hacerse paso en la vida: un periodista, un médico, otro en finanzas, otra en el mundo del cine y hay más… Y todos se terminan relacionando, entre grupos de amigos y vecinos y otros que tuvieron algún affaire en el pasado. Que la mirada esté depositada desde el mundo laboral que cada uno habita es interesante y le aporta un plus. Y la química en el elenco es la adecuada. Parece inventar un mundo atractivo. Puede tener futuro.

NADIE 2 (película) dirigida por Timo Tjahjanto, con Bob Odenkirk, Cnnie Nielsen, Christopher Lloyd. En HBO Max.

-Hace unos años el querido Odenkirk nos sorprendió al protagonizar una película de acción a lo John Wick, donde interpretaba a un tipo común que realizaba trabajitos peculiares. Entendamos por esto un asesino despiadado que se enfrentaba a ejércitos de malos y quebraba huesos varios. La película fue un moderado suceso y obviamente iba a haber secuela. La hay, pero a diferencia de otras secuelas que tienen como único objetivo estirar lo que funcionó antes, aquí hay ideas. Y lo que hace Nadie 2 es mezclar el espíritu del cine de acción hiperviolento con la comedia ochentosa Vacaciones, con el protagonista viajando junto a su familia rumbo a un viejo parque de diversiones. La mezcla no sólo es una curiosidad, sino que funciona. Ese es su mayor logro, no dormirse en los laureles y demostrar que aquí hay un universo que se amolda y se dobla, como los huesos que quiebra el protagonista.

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ALICE Y STEVE (serie), con Nicola Walker, Jemaine Clement, Yali Topol Margalith. En Disney+.

-Indudablemente british en su tono es esta comedia, con dejos de comedia romántica, sobre dos amigos de toda la vida que sufren una crisis cuando él comienza a salir con la hija de ella, mucho menor. Sobre las lealtades y las reglas no escritas de la amistad, surfea esta serie muy divertida, que tiene en primera instancia una escritura muy sólida, pero sobre todo a Walker y Clement como dos protagonistas que saben jugar la química de la amistad y ponerla en riesgo, además de representar a dos personajes en los cincuentas con todas las tensiones típicas del paso del tiempo. Es interesante, también, la manera en que trabaja la relación amorosa en la diferencia de edad, con la atención puesta en los nuevos códigos de cara rol.

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