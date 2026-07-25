HERMANITO (película) dirigida por Matt Spicer, con John Cena, Eric André, Michelle Monaghan. En Netflix.

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-Tal vez la comedia norteamericana quiera dar vuelta de página al asedio del wokismo global, o tal vez sea sólo una ilusión. Lo cierto, es que Hermanito es una película que acierta más de lo que falla y que recupera algunas superficies humorísticas que creíamos perdidas. Aquí la clásica rivalidad entre el control y el caos, una disputa con historia dentro de la comedia. En este caso, un empresario de bienes raíces recibe el asedio de un hombre que, cuando joven, había adoptado en el marco de un programa de hermanos mayores para ayudar a chicos con problemas. La comedia funciona porque Cena (el control) y André (el caos) juegan bien sus papeles, con algunos momentos que hacen recordar el cine de los hermanos Farrelly, maestros de la escatología y la incorrección. Aunque seguramente cuando mejor termina haciendo lo suyo esta película es en el último acto, donde a la habitual sensiblería en la que caen muchas de estas comedias le responde con una buena dosis de humor irreverente. No perfecta, pero sí un poco por encima de muchas de las comedias contemporáneas.

EL HALCÓN (serie), creada por Will Ferrell, Chris Henchy y Harper Steele, con Will Ferrell, Molly Shannon, Jimmy Tatro. En Netflix.

-Otra vez la comedia intentando volver a lugares donde fuimos más felices. En este caso Will Ferrell, enorme comediante, quien juega a un golfista bastante impresentable en su intento por recuperar un lugar en la cima del deporte. No es difícil leer entre líneas y pensar cómo el mismo Ferrell está intentando, él también, volver a su mejor forma cómica. Y la serie lo logra por momentos, cuando se apodera de la situación el absurdo y el comediante se deja llevar a situaciones insostenibles. Claro que se extrañan las mejores épocas y en ocasiones, también, que el personaje de Ferrell gane demasiada conciencia de lo que sucede, cuando lo mejor que pasaba con el comediante era cuando precisamente sus criaturas se desacoplaban de la realidad. Igualmente, con un par de grandes momentos por episodio, al actor le alcanza para sobresalir.

MALCOLM IN THE MIDDLE (serie), creada por Linwood Boomer, con Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek. En Disney+.

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-Si como en mi caso usted es de los que dejó pasar esta serie en su momento, sepa que la puede recuperar entera en Disney+ y que la experiencia no sólo es gratificante, sino mucho mejor de lo imaginado. Una familia disfuncional (de una época donde las familias disfuncionales afloraban en el cine y la televisión, verbigracia Los Simpson) observada por los ojos de uno de sus hijos, en una serie de viñetas de vida urbana que le da el protagónico a una clase laburante sin muchas luces. La serie no sólo es graciosísima y muy pareja en su nivel a lo largo de siete temporadas, sino que además aporta un espíritu satírico y descontrolado, como si el tono del dibujo animado se apoderada por momentos de las situaciones. Salvaje, sarcástica, con un humor negro que por momentos bordea la incomodidad, Malcolm in the middle es además una serie anti-moralina con un grupo de personajes que no terminan aprendiendo ninguna lección.

AVATAR: LA LEYENDA DE AANG (serie) creada por Michael Dante DiMartino, con Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley. En Netflix.

-La idea del salvador es propia de algunos imaginarios religiosos y la historia de Avatar sigue en esa senda, con su protagonista en viaje trascendente hacia aprender a manipular todos los elementos que existen en la naturaleza y, de paso, confirmar que es el elegido. Tras una primera temporada que padecía un poco el peso de las explicaciones, en esta segunda temporada la aventura se da de entrada. Avatar: la leyenda de Aang es adaptación de una vieja serie animada que ya tuvo un fracasado traspaso al cine de la mano de M. Night Shyamalan y que no termina de encontrar aquí, entre episodios demasiado largos, una recreación que carece de real vida más allá de su perfecta copia y conflictos que se repiten entre los protagonistas, un camino sólido que la vuelva más que un aceptable entretenimiento. En todo caso, padece los mismos problemas que otras fantasías de Netflix.

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THE NEIGHBORHOOD (serie) creada por Jim Reynolds, con Cedric The Entertainer, Max Greenfield, Sheaun McKinney. En Paramount+.

-El panorama de la sitcom tradicional actual es bastante desolador, con pocos ejemplos de series que realmente valgan la atención. The Neighborhood no es precisamente una obra maestra ni nos va a hacer olvidar a Friends y Seinfeld, pero tiene algunas cosas atractivas en su propia premisa: básicamente la experiencia de una pareja de blancos en un barrio de negros. Y desde ahí, todo el humor racial que no teme en meterse en algunas incomodidades o reírse de los lugares comunes y los clichés. Cedric The Entertainer y Max Greenfield tienen gran química juntos y además conocen el género. Este año se estrenó la octava y última temporada, y bien vale pegarle una mirada.

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