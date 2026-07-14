Las plataformas de streaming renuevan su catálogo esta semana con el estreno de Lucky, la nueva serie protagonizada por Anya Taylor-Joy, que se posiciona como uno de los lanzamientos más destacados del período a nivel internacional. Entre las novedades más relevantes también se encuentran la comedia deportiva El Halcón, protagonizada por Will Ferrell, y la serie Juntas muertas, con actuaciones de Octavia Spencer y Hannah Waddingham, que se suman a una semana con múltiples estrenos en el streaming.

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SERIES

Miércoles 15

Will Trent: Agente especial // Temporada 4

-Disney+

-La historia se retoma unos meses después de la gran crisis en Atlanta. Mientras Will lucha por adaptarse a su nueva realidad y lidiar con el embarazo de Angie, se ve arrastrado a investigar una turbia conspiración dentro del mundo del arte, al tiempo que reaparecen peligrosos fantasmas de su pasado.

Juntas muertas

-Prime Video

-Las mejores amigas Debbie y Judith creían saberlo todo la una de la otra, hasta que Debbie descubre que Judith es una letal asesina internacional. Cuando un golpe sale mal y surge una figura del pasado, ambas se verán obligadas a huir por Europa en una carrera contrarreloj, perseguidas por la ley y sicarios de élite. Con Octavia Spencer, Hannah Waddingham y Bill Nighy.

Lucky

-AppleTV

-Lucky es una joven que logró dejar atrás la vida criminal en la que se crió para empezar de cero. Sin embargo, cuando su pasado regresa para acecharla, se verá obligada a abrazar su lado más oscuro por última vez en un intento desesperado por conseguir su libertad definitiva. Creada por Jonathan Tropper, con Anya Taylor-Joy, Drew Starkey y Annette Bening.

Jueves 16

El Halcón

-Netflix

-Aunque sus años de gloria quedaron atrás, la decadente leyenda del golf Lonnie Hawkins está decidida a ir tras una última y épica victoria profesional. En su obsesiva búsqueda por la redención deportiva, Lonnie no dudará en arrastrar a todo su entorno al caos más absoluto. Con Will Ferrell, Molly Shannon, Jimmy Tatro.

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PELÍCULAS

Viernes 17

Alpha

-MUBI

-La aparente normalidad de una familia de clase media comienza a resquebrajarse por completo cuando su hija adolescente regresa a casa con un misterioso y extraño tatuaje. Este pequeño detalle desatará una red de sospechas que terminará por destruir las certezas de todos los que la rodean. Dirigida por Julia Ducournau.

Descendientes: un malvado País de las Maravillas

-Disney+

-Aunque el pasado parecía modificado para bien, el viaje temporal creó un nuevo villano: Maddox Hatter. Cuando este captura a la Reina de Corazones, Red y Chloe deberán aliarse con un nuevo grupo de herederos mágicos para salvar el País de las Maravillas. Con Rita Ora, Kylie Cantrall y Malia Baker.

El guardián: último refugio

-Prime Video

-En una remota y hostil isla, un hombre que vive en el exilio rescata a una niña en medio de una peligrosa tormenta. Este acto de compasión desencadenará una serie de eventos que pondrán a ambos en la mira de los viejos enemigos de su pasado, obligándolo a luchar a muerte para protegerla. Dirigida por Ric Roman Waugh, con Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie.

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Sábado 18

Transformers: El despertar de las bestias

-Paramount+

-En 1994, dos arqueólogos se ven envueltos en un antiguo conflicto global que involucra a tres facciones de Transformers: los Maximals, los Predacons y los Terrorcons. Juntos, deberán ayudar a Optimus Prime y los Autobots en una batalla desesperada para proteger a la Tierra de la inminente llegada de Unicron.

Domingo 19

Sonic 3

-Paramount+

-Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentar a Shadow, un misterioso villano cuyos poderes superan todo lo que han conocido. Con sus habilidades totalmente rebasadas, el Equipo Sonic se verá obligado a forjar una insólita y desesperada alianza con su antiguo enemigo para intentar salvar el planeta.