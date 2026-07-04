MINIONS & MONSTRUOS (película) dirigida por Pierre Coffin, con la voces de Pierre Coffin, Trey Parker, Allison Janney. En cines.

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-Si la saga nació con una muy buena película como Mi villano favorito, la efectividad de los minions se fue licuando con el pasar de las películas, aunque no su éxito económico. Por eso solamente se justifica que los personajes amarillos hayan llegado a una séptima película, aunque si hubo que atravesar una serie de secuelas discretísimas para llegar a esta divertida entrega, se agradece. Con absoluto desinterés por la lógica y la precisión del guión, Minions & Monstruos nos cuenta que tras vagar durante décadas, los minions finalmente encontraron su lugar en el Hollywood de los 20’s. Sólo eso alcanza para una serie de viñetas sin pie ni cabeza que prueban que la gracia todavía es posible. Lo que suma aquí es un aspecto visual cuidadísimo y una serie de guiños y homenajes al cine, que incluye la intervención de los personajes en películas de Chaplin, Buster Keaton y un largo etcétera. Con varios momentos de lucidez y una apuesta por el sinsentido, se podría decir que Minions & Monstruos es una agradable sorpresa de la cartelera y una de las mejores películas de las franquicia.

SUPERGIRL (película) dirigida por Craig Gillespie, con Milly Alcock, David Corenswet, Eve Ridley. En cines.

-La presentación del personaje en Superman y los sucesivos tráilers habían generado expectativa con esta película, que se desploma a la segunda o tercera escena. Desde el vamos, se nota que Gillespie no es James Gunn, y todo lo que funciona en el director de Guardianes de la galaxia, desde el uso de la música a los personajes entre cancheros y melancólicos, aquí hace agua no sólo porque está mal ejecutado, sino porque se nota como impuesto por un grupo de productores que escribieron el guión en un foro de Twitter. Todo lo que tiene que estar está, pero puesto como emulación, como copia. Y la historia de la pariente de Superman que pierde sus poderes y está a punto de perder a su querido perro, nunca sale de una medianía incómoda para una superproducción que se pretende más grande que la vida. Y lo peor, es muy aburrida.

EL OSO (serie) creada por Christopher Storer, con Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri. En Disney+.

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-La serie de cocineros de Chicago llega a su fin con esta quinta y excitante temporada, en la que los personajes tienen que hacerse cargo de las decisiones tomadas al final de la temporada anterior y avanzar mientras la guillotina del cierre los amenaza. Un acierto de Storer es ambientar siete de los ocho episodios en una sucesión casi de tiempo real, donde un servicio caótico en un caótico día de lluvia promete hacer volar todo por los aires. Pero lejos de las tensiones de temporadas anteriores, aquí El oso apuesta por los acuerdos, por hacer que los personajes descubran sus falencias y aprendan a encontrarse en los otros. Todos los aciertos de puesta en escena y las actuaciones ajustadísimas vuelven a estar, en una producción que encontró la forma perfecta entre tema y narrativa. Y seduce, y fascina, y encanta, y nos enamora de cada personaje y su circunstante. Imperdible.

LAS OVEJAS DETECTIVES (película) dirigida por Kyle Balda, con Hugh Jackman, Brett Goldstein, Patrick Stewart. En Prime Video.

-Una sorpresita del año, esta película que pasó brevemente por los cines y ahora está disponible en Prime Video. Es imposible no recordar a Babe, ya que parece hecha de los mismos materiales: un cuento ambientado en una granja, con animales parlanchines y un espíritu vintage. La diferencia es que si bien aquí no se elude cierta oscuridad, las cosas son más luminosas y familiares. Un granjero que entretiene a sus ovejas leyéndole novelas de misterio es asesinado y son los propios animales los que se pondrán tras la pista para descubrir al asesino. La película encuentra rápido su verosímil y lo defiende con orgullo, mientras a través del género reflexiona sobre la identidad y las formas de rebelarse contra lo impuesto. Interesante.

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SILO (serie) creada por Graham Yost, con Rebecca Ferguson, Common, Chinaza Uche. En AppleTV.

-Tras una primera temporada estimulante y una segunda que se disolvió en el aburrimiento de una trama que no avanzaba, esta tercera entrega aportó desde su primer episodio algunos cambios. Recuerden, la humanidad se ha visto reducida y habita una serie se silos. No hay mucha información sobre el origen de todo, apenas una idea de control a través del miedo. La idea ahora, mientras la protagonista lidia con una amnesia que le impide recordar hechos de la temporada anterior, es explorar otras partes de este universo, especialmente en aquello que llevó al comienzo. La esperanza está dada en que esa subtrama resulte interesante, ante cierta quietud de los eventos internos al silo. El éxito de la serie parece apostado exclusivamente al interés que genere la progresión de los hechos. Una serie que está todavía en el debe.

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