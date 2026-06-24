Los cines de Mar del Plata renuevan su cartelera esta semana con el estreno de Supergirl como principal atractivo, junto a Leviticus: ritual de sangre, una producción del género terror, la vuelta a la pantalla grande de Jackass: la última y nos vamos, y para los fanáticos del animé, se suma Bleach: thousand years war: the calamity.

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Supergirl dirigida por Craig Gillespie, con Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley.

-La película ofrece una versión oscura y madura de la prima de Superman. A diferencia de Kal-El, criado con amor en la Tierra, Kara creció en un fragmento hostil de Krypton y presenció tragedias brutales durante sus primeros 14 años, convirtiéndola en una guerrera mucho más dura.

Leviticus: ritual de sangre dirigida por Adrian Chiarella, con Joe Bird, Stacy Clausen, Mia Wasikowska.

-Dos adolescentes atrapados en una feroz rivalidad se ven obligados a unir fuerzas para sobrevivir. Ambos deben escapar de una entidad violenta y perturbadora que los acecha adoptando la forma de lo que más desean en el mundo: la persona del otro.

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Jackass: la última y nos vamos dirigida por Jeff Tremaine, con Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius.

-Knoxville y su infatigable equipo regresan a la gran pantalla para una última y definitiva aventura. Una celebración salvaje y desenfrenada que conmemora más de 25 años de camaradería, combinando acrobacias inéditas con los momentos más memorables y dolorosos de la saga.

Bleach: thousand years war: the calamity dirigida por Tomohisa Taguchi.

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-La destrucción total se cierne sobre el clímax de la guerra entre los Shinigami y los Quincy. Con Yhwach habiendo superado los límites de su propia habilidad destructiva, el destino del mundo espiritual pende de un hilo en una batalla final donde sólo queda espacio para la desesperación o la esperanza.

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