Si miramos la taquilla por estos días, las dos primeras películas -al menos en cines argentinos- son Spider-Man: un nuevo día y La odisea. Son dos tanques millonarios, pero también dos propuestas opuestas en cuanto a sus ambiciones. Sin embargo, tienen una cosa en común: ambas están protagonizadas por Tom Holland. Uno de los actores más populares de su generación, el británico tiene tanto el carisma para convencer con su enésima interpretación de Peter Parker como el talento para interpretar a un Telémaco obsesionado con la figura de su padre en el film de Christopher Nolan. Cuando termine 2026, sin dudas, dos de las películas más vistas del año tendrán a Holland como figura principal.

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Holland cumplió 30 años el pasado 1 de junio. Hasta el momento en el sitio especializado IMDB su nombre aparece relacionado con 44 proyectos previos, mientras que hay otros 3 en carpeta hacia el futuro. Y de esos 44, casi una decena están vinculados con películas de Spider-Man o del Universo Marvel, lo que sin dudas le ha dado al actor un nivel de exposición notable, pero también un condicionamiento: ¿hay vida por fuera de Marvel, de las películas de superhéroes y de Spider-Man? Holland lo intentó, trabajando en películas de autores o que requieren un compromiso dramático más intenso, aunque también buscó otros tanques para hacer pie en el cine comercial. Sin embargo, recién en este 2026 parece haber completado el círculo.

Lo hemos visto en tantas películas de Marvel, su figura es tan repetida en redes sociales, sobre todo por su romance con Zendaya, y pasa todo tan rápido que pareciera que Holland comenzó a actuar hace muchísimos años. Sin embargo, su primera película es de 2012 (algo curioso, comenzó en cine siendo ya adolescente ya que antes se dedicaba a la danza y el teatro, con éxito como protagonista de la versión sobre tablas de Billy Elliot). Claro, no debutó en cualquier película: lo hizo en Lo imposible, aquel dramón de supervivencia basado en hechos reales, dirigido por J.A. Bayona y protagonizado por dos estrellas como Naomi Watts e Ewan McGregor. Sin embargo, el británico logró resaltar.

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Con semejante dramón en el origen de todo, nada hacía prever cuál iba a ser el camino del actor en el futuro. Sin embargo, no tardó mucho en confirmarse como el número puesto para tomar la posta de un nuevo Peter Parker. Fue el 23 de junio de 2015, apenas tres años después de su debut en cine, que Marvel lo confirmó oficialmente para interpretar al superhéroe más popular de todos. Tenía 19 años y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuentan que en el casting lo dio todo, incluyendo unas piruetas que sorprendieron a los presentes.

Holland se ganó el cariño del público desde la mismísima aparición del personaje en Captain America: Civil War. Ya para cuando se estrenó el primer film individual del héroe arácnido, todo el mundo sabía quién era Tom Holland. Y si bien el actor nunca renegó de la popularidad que alcanzó, tampoco de las películas, y se lo nota disfrutar mucho con la promoción de cada film, ha explorado en todos estos años caminos alternativos que lo puedan exhibir como algo más que el pibe que hace de Spider-Man.

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Por un lado exploró películas de grandes directores o de nuevos autores, como En el corazón del mar o El diablo a todas horas, e incluso en series más complejas psicológicamente como The crowded room, pero no tuvo la respuesta que tal vez esperaba. También exploró en el mercado de los tanques y las franquicias con el objetivo de encontrar películas de alto perfil que le permitan correrse un poco de Marvel, pero tampoco funcionó. Tanto Uncharted: fuera del mapa como Caos: el inicio fueron dos films absolutamente fallidos que representaron un debut y despedida para ambos proyectos con ínfulas de saga.

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Pero como quien espera la oportunidad, Holland sigue camino siempre con una sonrisa encima. Y ha mostrado su habilidad para insertarse en la industria, aunque alguna vez haya declarado que Hollywood le daba un poco de miedo. Por ejemplo en una reciente entrevista para el podcast Dish, el actor se mostró conforme con este presente que lo tiene como protagonista de dos de las películas más populares del año. “Cuando promocionas películas de las que estás muy orgulloso, es muy fácil. Porque cuando te preguntan por qué la gente debería ir a verla, no le mientes a nadie. De verdad crees que deberían verla. Ya me ha pasado antes que me pregunten: ‘¿Por qué deberías ver esta película?’, y en el fondo pienso: ‘No deberías, porque es una porquería’”. Honestidad brutal.

Después de 14 años de carrera, finalmente Holland parece haber cerrado el círculo: el éxito con una película híper industrial como Spider-Man: un nuevo día, pero también el éxito con una película de autor que seguramente aspirará a muchos premios el año próximo en los Oscars. Si bien el éxito nunca le faltó, es cierto que la búsqueda del prestigio es algo que muchos actores obsesiona, incluso los que no paran de pegar éxito tras éxito de taquilla. Después de tirar tantas sonrisas en ruedas de prensa y campañas promocionales de sus películas, la vida le devolvió en este 2026 una sonrisa él.

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