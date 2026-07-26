Cuando uno repasa la trayectoria de muchas de las estrellas de Hollywood, sin dudas se le escapa completamente la trayectoria de esta actriz que no participa de escándalos y mantiene un notable perfil bajo, y que con poco más de tres décadas sobre el lomo ostenta una de las carreras más impresionantes de la industria del cine norteamericano. Como que fue dirigida por James Mangold en El tren de las 3:10 a Yuma, por Todd Phillips en la trilogía de ¿Qué pasó ayer?, por Cameron Crowe en Un zoológico en casa y hasta por el mismísimo Steven Spielberg en Los Fabelman. Pavada de currículum.

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Nuestra protagonista nació el 6 de mayo de 1994 y su debut fue en 1997, a los 3 años, en George de la selva, la adaptación de acción real protagonizada por Brendan Fraser, en la que fue una de las tantas comedias familiares que protagonizó, como la remake de Doctor Doolitle (y su secuela) junto a Eddie Murphy. Mencionamos a Fraser y Murphy, y a esta actriz sin dudas se le haría costumbre trabajar junto a comediantes, con los que logra una química sin igual, e incluso complementa siempre al servicio del capocómico de turno.

La actriz estuvo junto a Adam Sandler y Kevin James en El zoológico, también con Jim Carrey en Las locuras de Dick y Jane. Pero si tenemos que mencionar dos sagas donde tuvo un notable protagonismo, no podemos dejar de mencionar Una noche en el museo, donde brilló junto a Ben Stiller, y ¿Qué pasó ayer?, interactuando con Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis. En ¿Qué pasó ayer? tuvo algunos pasajes de humor incorrecto, una de sus especialidades desde su experiencia en la comedia escatológica American Pie de 1999.

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Como toda estrella de estos tiempos, las series no le fueron un territorio desconocido. Tuvo una breve participación en Malcolm in the middle, junto a Frankie Muniz y Bryan Cranston, y una presencia mucho más extensa, apareciendo en varios capítulos, en Community. Dos grandes comedias televisivas, ya que básicamente ella es una actriz de comedia. Ken Jeong, compañero suyo tanto en Community como en ¿Qué pasó ayer?, no tuvo problemas en calificarla como “posiblemente la mejor intérprete con la que he trabajado”.

Cuentan que por su participación en la serie Animal practice tuvo un sueldo altísimo para una figura no tan popular, al cobrar alrededor de $12.000 dólares por episodio, superando el salario de muchos de los actores secundarios. No es para menos, ya que es una suerte de amuleto: las películas en las que participó fueron nominadas y hasta ganaron cuantiosos premios, pero además una taquilla total de entre $3500 a $4000 millones de dólares.

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Como a esta altura se estarán preguntando a quién nos estamos refiriendo, les develaré el misterio diciéndoles que se trata nada más y nada menos que de Crystal the Monkey, un ejemplar de mono capuchino que es la actriz animal más famosa, prolífica y mejor pagada de la historia moderna de Hollywood. Actualmente vive y es entrenada por Tom Gunderson, con quien comparte casa en California junto a otros animales actores. Y recientemente la vimos en Bad Monkey junto a Vince Vaughn, donde interpreta a Driggs, y posiblemente regrese en la segunda temporada.

Crystal the Monkey, una celebridad de Hollywood, pero de perfil muy bajo.

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