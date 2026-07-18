LA ODISEA (película) dirigida por Christopher Nolan, con Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson. En cines.

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-Tras todo el ruido que se generó desde el anuncio de su producción, finalmente llegó La odisea de Nolan, con su kilométrica duración y su kilométrico elenco. La adaptación del texto atribuido a Homero tiene todos los defectos y las pocas virtudes del director de El origen. Es decir, por un lado la solemnidad galopante, la seriedad marmórea, y por el otro su testarudez en la puesta en escena que lo lleva a diseños de producción que hacen añorar el cine de antaño, cuando las cosas no eran tan digitales y las películas aspiraban a la verdad. A diferencia de otras películas, Nolan no cae tanto en subrayados y sobreexplicaciones, lo que lo suelta un poco más al poder de las imágenes y la aventura. Sin embargo, ahí están las parrafadas y algunos monólogos para explicar de manera un tanto repetitiva los conflictos de los personajes. La odisea se impone en dos o tres secuencias donde Nolan juega con el horror y en la actuación de Damon, verdadero sostén del relato como ese Odiseo que regresa a casa tras varias, demasiadas batallas. Un film correcto, aceptable, lastrado por una gravedad que puede ser comprensible dados los temas que aborda, pero a la que Nolan no hace mucho por sacar su letargo.

LUCKY (serie) creada por Jonathan Tropper, con Anya Taylor-Joy, Annette Bening, Clifton Collins Jr. En AppleTV.

-A partir de sus apariciones públicas, Anya Taylor-Joy es una de las estrellas del momento. Su carrera todavía no la constituye como tal, pero hoy las cosas parecen ir por caminos diferentes a los que antes consagraban a las figuras. Así las cosas, la actriz sigue buscando un destino y se pone al frente de Lucky, serie en la que interpreta a una joven bandida que es traicionada por su novio y comienza una fuga escapando tanto de unos mafiosos que la buscan para eliminarla como de las autoridades. Lanzada hace días con dos episodios, la serie es un relato de acción sólido, con algunas secuencias de persecuciones muy bien filmadas y un protagónico excluyente de la actriz, a la que por momentos le queda un poco forzado el look pendenciero que le intentan imponer. Si bien desde el montaje y los encuadres Lucky se pretende algo más que una de acción, por ahora lo que sobresale es la adrenalina. Veremos si saben mantener la tensión, pero es en todo caso una rareza dentro de la producción actual.

LA EXTRAORDINARIA VIDA DE ELEANOR (película) dirigida por Scarlett Johansson, con June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor. En HBO Max.

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-Scarlett Johansson dirigió su primer largometraje, una sólida comedia dramática que sólo cede cuando hacia el final la gravedad del asunto se impone. Aquí se vale de la extraordinaria June Squibb, una actriz veteranísima que anda por su novena década, quien interpreta a una mujer que sufre la muerte de su mejor amiga, sobreviviente del Holocausto, y no tiene mejor idea que suplantar su vida en reuniones de autoayuda de otros sobrevivientes. Sobre la base de un elemento constitutivo de la comedia, como es la mentira y cómo sostenerla, Johansson construye un relato sobre el dolor, sobre el dolor propio, el ajeno y cuál es la posibilidad de transferir esas experiencias. Lo bueno es que durante buena parte del metraje lo hace con humor y picardía. Como dijimos, al final se pone demasiado grave, pero ya nos había ganado de antemano así que no nos queda otra que llegar hasta el final.

LARRY Y LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD (serie) creada por Larry David y Jeff Schaffer, con Larry David, Samuel L. Jackson, Jake Reiner. En HBO Max.

-Larry David es uno de los más grandes escritores de comedia de todos los tiempos. Y es también un aceptable actor, que funciona mejor cuando encuentra el medio para exponer su personaje recurrente de cascarrabias y arribista. Aquí el intento es ambicioso: plantearse como un observador de la historia norteamericana para, a través de sketches, hacer una suerte de síntesis absurda de eventos reconocibles. Hay que decir que en este mismo intento fracasó Mel Brooks, cuando hizo aquella Loca Historia del Mundo Parte I y le vuelve a suceder a David. Si bien algunas observaciones son ocurrentes y tienen el sello de su humor, algo falla en la ejecución. Todo está puesto deliberadamente en el texto y la puesta en escena es decididamente perezosa, en un registro televisivo de lo peor. La comedia surge en cuentagotas y, teniendo en cuenta el tenor de los involucrados, es algo más que una decepción.

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BAD MONKEY (serie) creada por Bill Lawrence, con Vince Vaughn, Natalie Martinez, L. Scott Caldwell. En AppleTV.

-Esta serie es del año pasado pero, como dicen, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Vince Vaughn se pone al frente en esta comedia policial que lo tiene como un detective suspendido que termina volviendo a la acción con la aparición de un brazo amputado en las playas de Miami. El comediante está en su salsa con un personaje que le sienta como anillo al dedo (verborrágico y pendenciero), mientras a su alrededor orbitan más criaturas de un universo que tiene cambios de tono constante y, llamativamente, no fracasa en el intento. Por un lado tenemos la comedia, por otro el policial con algunos elementos absurdos y finalmente una subtrama relacionada con supersticiones y hechicería. Todo confluye en la senda del bien porque en la producción está Bill Lawrence, el de Ted Lasso, Shrinking y Rooster, quien sabe del desarrollo de personajes con dosis de patetismo pero igualmente encantadores. Aquí, además, usa las reglas del noir para subvertirlas a puro sol miamense. Una grata experiencia que tiene segunda temporada confirmada.

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