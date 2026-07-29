Las plataformas de streaming renuevan su catálogo semanal con una batería de estrenos encabezados por Furia, la nueva serie de Disney+ protagonizada por Emmy Rossum, junto con el regreso de Batman: el enmascarado y la llegada al streaming de la exitosa El diablo viste a la moda 2.

Ads

SERIES

Lunes 27

St. Denis Medical // Temporada 2

-Universal+

-Esta comedia en formato falso documental, creada por Eric Ledgin y Justin Spitzer, tiene como epicentro un convulso hospital de Oregón. La trama sigue el disparatado día a día de sus profesionales de la salud, quienes intentan dar la mejor atención a sus pacientes y mantener el optimismo a pesar de los constantes recortes de presupuesto y el contexto adverso. Con Wendi McLendon-Covey, Allison Tolman, David Alan Grier.

Furia

-Disney+

-De la creadora Elizabeth Meriwether, este thriller sigue a la agente del FBI Alice Black en la implacable búsqueda de una calculadora asesina en serie. Conforme sus vidas se entrelazan en sus respectivos caminos hacia la justicia, las barreras entre el bien y el mal comenzarán a desdibujarse de forma peligrosa. Con Emmy Rossum.

El presidente Curtis

-HBO Max

-Ambientada en el universo de Rick and Morty, la serie sigue al presidente Andre Curtis (con voz de Keith David) y a su excéntrico equipo. Juntos deben gestionar crisis insólitas con las que Rick jamás se molestaría en lidiar, desde delicados conflictos diplomáticos interdimensionales hasta fenómenos paranormales e inexplicables. Cocreada y producida ejecutivamente por Dan Harmon y James Siciliano.

Jueves 30

Bomba en el Pan Am 103

-Netflix

-Basada en trágicos hechos reales, la miniserie ambientada en 1988 narra la investigación conjunta entre la policía escocesa y el FBI tras el atentado terrorista contra un vuelo transatlántico en el cielo de Escocia, uniendo a ambas agencias en una cacería internacional para dar con los responsables.

Ads

Viernes 31

Batman: El enmascarado // Temporada 2

-Prime Video

-Con un marcado estilo de cine negro y una atmósfera oscura, la historia muestra al Caballero de la Noche y a sus aliados en una batalla frontal contra el capo mafioso Rupert Thorne para arrebatarle el control de las calles de Gotham.

PELÍCULAS

Miércoles 29

El diablo viste a la noda 2

-Disney+

-Miranda Priestly enfrenta la inminente crisis de las revistas impresas en el tramo final de su carrera hacia la jubilación. Su mayor obstáculo será su exasistente Emily Charlton, ahora convertida en una poderosa ejecutiva rival con la que competirá ferozmente por los reducidos ingresos publicitarios de la industria de la moda.

La boca del diablo

-Prime Video

-El viaje de vacaciones de un grupo de amigos universitarios en Tailandia se transforma en una pesadilla claustrofóbica al quedar atrapados en unas cuevas inundadas que albergan a un letal depredador. Con el oxígeno agotándose segundo a segundo, los rencores del pasado afloran en su desesperada lucha por salir con vida. Dirigida por Jeff Wadlow, con Kathryn Newton

Ads

Viernes 31

Five Nights at Freddy’s 2

-HBO Max

-Un año después del horror en la pizzería, los eventos se han convertido en una leyenda urbana que inspira el “Faszfest”. Aunque Mike y Vanessa ocultaron la verdad a la pequeña Abby, un nuevo intento de la niña por contactar a los animatrónicos desencadena una aterradora espiral de eventos que sacará a la luz oscuros secretos enterrados durante décadas.



Puede interesarte