Spider-Man: un nuevo día, dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Mark Ruffalo, es el último estreno de la semana en cines de Mar del Plata. La nueva entrega del universo del Hombre Araña propone una renovada etapa en la historia del personaje, con una trama que profundiza en los desafíos personales y heroicos de Peter Parker, combinando acción, drama y el característico tono juvenil de la saga.

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Spider-Man: un nuevo día dirigida por Destin Daniel Cretton, con Tom Holland, Zendayam, Mark Ruffalo.

-Cuatro años después de haber borrado su identidad del mundo, Peter Parker vive completamente solo y dedicado a ser Spider-Man a tiempo completo. Sin embargo, mientras combate el crimen en una Nueva York que lo ha olvidado, la extrema presión desencadena en él una aterradora evolución física que amenaza su propia existencia, justo cuando un extraño patrón de crímenes da origen a la amenaza más poderosa a la que se ha enfrentado.

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