La cartelera de cines en Mar del Plata se renueva esta semana con el estreno principal de La invitación, que llega como la única novedad destacada, acompañada desde este jueves por otras tres propuestas que amplían la oferta en distintos géneros: el film bélico El día D: bajo presión, la producción de terror Engendro y la propuesta musical ATEEZ: Light the Way.

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La invitación dirigida por Olivia Wilde, con Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton.

-Una pareja invita a sus vecinos a cenar, desencadenando una velada llena de giros inesperados. A medida que avanza la noche, la reunión saca a la luz emociones profundamente reprimidas y una sexualidad inexplorada, en una ácida exploración sobre las complejidades de las relaciones de pareja actuales basada en la obra de Cesc Gay.

El día D: bajo presión dirigida por Anthony Maras, con Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon.

-A solo 72 horas del Día D, el capitán James Stagg debe elaborar el pronóstico meteorológico más trascendental de la historia para la invasión aliada. Con un clima adverso amenazando la operación y el riesgo inminente de ser descubiertos, el general Dwight D. Eisenhower se enfrenta a una decisión crucial que cambiará el rumbo de la Segunda Guerra Mundial.

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Engendro dirigida por Hanna Bergholm, con Seidi Haarla, Rupert Grint, Pamela Tola.

-Buscando formar una familia, Saga y su esposo Jon se mudan a una casa aislada en los fríos bosques de Finlandia. Sin embargo, tras el nacimiento de su bebé, la paranoia consume a Saga; mientras su matrimonio se desmorona y todos intentan calmarla, ella es la única en sospechar la inquietante y oscura verdad que rodea a su hijo recién nacido.

ATEEZ: Light the Way dirigida por Kim Ji-Ae.

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-En este electrizante viaje fantástico, los integrantes del grupo ATEEZ emprenden la búsqueda de sus fans desaparecidos. Atravesando un páramo onírico, un mundo envuelto en llamas y una Ciudad Oscura dominada por la niebla, los artistas deberán resistir el acecho constante de una fuerza desconocida que los persigue desde las sombras.

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